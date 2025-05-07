https://ria.ru/20250507/ukraina-2015705861.html

На Западе сделали тяжелое признание о завершении конфликта на Украине

На Западе сделали тяжелое признание о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 07.05.2025

На Западе сделали тяжелое признание о завершении конфликта на Украине

Европейские лидеры пребывают в панике из-за политики президента США Дональда Трампа, направленной на скорое разрешение конфликта на Украине, заявил британский... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:58:00+03:00

2025-05-07T22:58:00+03:00

2025-05-07T22:58:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Европейские лидеры пребывают в панике из-за политики президента США Дональда Трампа, направленной на скорое разрешение конфликта на Украине, заявил британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Европейские лидеры в ужасе от того, что Трамп пришел к власти и проводит политику в отношении Украины в совершенно ином направлении, а не в том, в котором они хотели и за которое цеплялись в течение последних 11 лет с начала украинского кризиса: поддерживать Украину до последнего украинца, запугивая тем, что российская армия нападет на следующей неделе", — сказал он.Как отметил эксперт, раздувание российской угрозы еще больше усилилось на фоне требований Вашингтона положить конец боевым действиям на Украине. Кроме того, по словам Прауда, европейские политики опасаются скорого завершения конфликта из-за сложностей, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, и последующих проблем.В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250507/vsu-2015669860.html

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в мире, украина, дональд трамп, евросоюз