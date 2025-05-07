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На Западе сделали тяжелое признание о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:58 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015705861.html
На Западе сделали тяжелое признание о завершении конфликта на Украине
На Западе сделали тяжелое признание о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 07.05.2025
На Западе сделали тяжелое признание о завершении конфликта на Украине
Европейские лидеры пребывают в панике из-за политики президента США Дональда Трампа, направленной на скорое разрешение конфликта на Украине, заявил британский... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:58:00+03:00
2025-05-07T22:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Европейские лидеры пребывают в панике из-за политики президента США Дональда Трампа, направленной на скорое разрешение конфликта на Украине, заявил британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Европейские лидеры в ужасе от того, что Трамп пришел к власти и проводит политику в отношении Украины в совершенно ином направлении, а не в том, в котором они хотели и за которое цеплялись в течение последних 11 лет с начала украинского кризиса: поддерживать Украину до последнего украинца, запугивая тем, что российская армия нападет на следующей неделе", — сказал он.Как отметил эксперт, раздувание российской угрозы еще больше усилилось на фоне требований Вашингтона положить конец боевым действиям на Украине. Кроме того, по словам Прауда, европейские политики опасаются скорого завершения конфликта из-за сложностей, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, и последующих проблем.В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250507/vsu-2015669860.html
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в мире, украина, дональд трамп, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Евросоюз
На Западе сделали тяжелое признание о завершении конфликта на Украине

Дипломат Прауд: лидеры ЕС боятся скорого урегулирования конфликта на Украине

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Европейские лидеры пребывают в панике из-за политики президента США Дональда Трампа, направленной на скорое разрешение конфликта на Украине, заявил британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Европейские лидеры в ужасе от того, что Трамп пришел к власти и проводит политику в отношении Украины в совершенно ином направлении, а не в том, в котором они хотели и за которое цеплялись в течение последних 11 лет с начала украинского кризиса: поддерживать Украину до последнего украинца, запугивая тем, что российская армия нападет на следующей неделе", — сказал он.
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Как отметил эксперт, раздувание российской угрозы еще больше усилилось на фоне требований Вашингтона положить конец боевым действиям на Украине. Кроме того, по словам Прауда, европейские политики опасаются скорого завершения конфликта из-за сложностей, связанных с процессом вступления Украины в ЕС, и последующих проблем.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Президент отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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