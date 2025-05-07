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"Ядерный арсенал". СМИ раскрыли гнусную многоходовку США на Украине - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:52 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015672693.html
"Ядерный арсенал". СМИ раскрыли гнусную многоходовку США на Украине
"Ядерный арсенал". СМИ раскрыли гнусную многоходовку США на Украине - РИА Новости, 07.05.2025
"Ядерный арсенал". СМИ раскрыли гнусную многоходовку США на Украине
США не ставили перед собой цель добиться победы Киева в конфликте с Москвой, а стремились дестабилизировать Россию, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:52:00+03:00
2025-05-07T19:52:00+03:00
россия
украина
сша
сергей лавров
нато
брикс
центральное разведывательное управление (цру)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. США не ставили перед собой цель добиться победы Киева в конфликте с Москвой, а стремились дестабилизировать Россию, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS."У Запада никогда не было намерения "выиграть" войну. Напротив, НАТО всегда знала, что победить в полномасштабной войне против России невозможно, учитывая ядерный арсенал Москвы. Именно поэтому была создана стратегия дестабилизации, а не прямого противостояния России, с Украиной в качестве посредника", — отмечает обозреватель.В качестве доказательства он приводит слова бывшего начальника операций ЦРУ в Европе Ральфа Гоффа, который в интервью газете Times заявил, что США "давали украинцам вооружение, но никогда не давали им достаточно для того, чтобы победить. Они давали им достаточно только для того, чтобы те истекали кровью".По мнению Лейроса, Байден затягивал отправку высокоинтенсивного оружия на Украину, поскольку опасался потери контроля над ситуацией. Он не планировал развязывать ядерную войну, а скорее хотел создать нестабильность на российских границах и отсрочить формирование многополярного мира. Только после того, как Трамп уже победил на выборах, Байден решился на более дерзкий шаг, разрешив удары вглубь территории России, — чтобы новому президенту было трудно остановить эскалацию, пишет аналитик."США отказывались признавать эту реальность, полагаясь на ложь для поддержания своей военной машины. Однако теперь они начинают раскрывать карты, поскольку Трамп, похоже, не заинтересован в продолжении конфликта — даже несмотря на то, что у него недостаточно власти, чтобы остановить его самостоятельно", — полагает журналист.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250507/mery-2015617262.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, нато, брикс, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, БРИКС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине, В мире
"Ядерный арсенал". СМИ раскрыли гнусную многоходовку США на Украине

Лейрос: в США начинают признавать, что специально вредили Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. США не ставили перед собой цель добиться победы Киева в конфликте с Москвой, а стремились дестабилизировать Россию, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS.
"У Запада никогда не было намерения "выиграть" войну. Напротив, НАТО всегда знала, что победить в полномасштабной войне против России невозможно, учитывая ядерный арсенал Москвы. Именно поэтому была создана стратегия дестабилизации, а не прямого противостояния России, с Украиной в качестве посредника", — отмечает обозреватель.
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В качестве доказательства он приводит слова бывшего начальника операций ЦРУ в Европе Ральфа Гоффа, который в интервью газете Times заявил, что США "давали украинцам вооружение, но никогда не давали им достаточно для того, чтобы победить. Они давали им достаточно только для того, чтобы те истекали кровью".
По мнению Лейроса, Байден затягивал отправку высокоинтенсивного оружия на Украину, поскольку опасался потери контроля над ситуацией. Он не планировал развязывать ядерную войну, а скорее хотел создать нестабильность на российских границах и отсрочить формирование многополярного мира. Только после того, как Трамп уже победил на выборах, Байден решился на более дерзкий шаг, разрешив удары вглубь территории России, — чтобы новому президенту было трудно остановить эскалацию, пишет аналитик.
"США отказывались признавать эту реальность, полагаясь на ложь для поддержания своей военной машины. Однако теперь они начинают раскрывать карты, поскольку Трамп, похоже, не заинтересован в продолжении конфликта — даже несмотря на то, что у него недостаточно власти, чтобы остановить его самостоятельно", — полагает журналист.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровНАТОБРИКСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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