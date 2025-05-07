"Добила их". На Западе раскрыли, что случилось с ЕС из-за Украины
Самарджия: ЕС поддерживает Украину в ущерб себе
© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. ЕС продолжает поддерживать Украину в конфликте с Россией, несмотря на закат Европы как полюса силы, пишет обозреватель сербской газеты "Политика" Слободан Самарджия.
"Многие осознали, что вместо демонстрации силы пришло время приспосабливаться. Но европейцы, которые до сих пор определяли ход событий, судя по всему, никак не могут этого понять. Либерализм, который верховенствовал в мире в течение последних десятилетий, исчерпал себя. И точно так же кончилось терпение у тех, кто все это время расплачивался дороже других. Это понимают и в Брюсселе, но по-прежнему разыгрывают карту войны", — считает журналист.
"Когда в Брюсселе огласили план по отказу от газопровода "Северный поток", а затем объявили экономические санкции против России, европейцы как будто сами себя вывели из круга тех, кто влияет на мировые события. Последствия не заставили себя ждать. А "добила" их победа на выборах в США Дональда Трампа, прагматичного лидера, который понял, в какое время мы все живем", — отметил обозреватель.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что европейские либеральные политики пытаются обманом выдать украинский конфликт за "экзистенциальную борьбу между добром и злом", а предпринимаемые Россией меры по обеспечению своей безопасности — за подготовку к нападению на страны НАТО.
Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам главы государства, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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