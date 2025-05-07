Мерц заявил о готовности Германии наблюдать за прекращением огня на Украине
Мерц: Германия готова участвовать в наблюдении за прекращением огня на Украине
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Германия готова участвовать в наблюдении за прекращением огня на Украине, когда оно будет достигнуто, но разрешение украинского конфликта и последующие гарантии безопасности невозможно обеспечить без участия США, заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Мы будем тесно сотрудничать с США, Украиной и нашими европейскими партнерами для достижения справедливого, прочного и жизнеспособного мира. Как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня, мы готовы участвовать наблюдении за ним под руководством и при участии США. Кроме того, мы вместе с нашими партнерами предоставим Украине надежные гарантии безопасности", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляция велась в YouTube-канале немецкого телеканала NTV.
Он отметил, что разрешение конфликта невозможно без дальнейшего политического и военного участия США.
"На данный момент европейцы не могут заменить США. И соглашение о прекращении огня или даже мирный договор должен быть обеспечен гарантиями безопасности для Украины при соответствующем участии США. Мы готовы внести вклад со своей европейской стороны, в том числе со стороны Германии, Франции, Великобритании, многих других стран Европейского Союза. Мы хотим этого. Но мы также знаем, что американцы по-прежнему нужны нам", - добавил Мерц.
Он отметил, что по этой причине намерен подчеркнуть это в беседе с американским правительством.
"Мы хотим, чтобы американцы оставались на борту, чтобы они продолжали выполнять свои обязанности как в НАТО, так и в отношении Украины", - добавил он.
Мерц выразил надежду на то, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня на Украине.
"До тех пор, пока не будет достигнуто постоянное прекращение огня и мирное соглашение с Россией, мы не сможем предоставить информацию об объеме гарантий безопасности, которые мы предоставим Украине, потому что мы просто еще не знаем условий", - сказал канцлер.
Россия по решению президента РФ объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс 29 апреля заявила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине в качестве посредников, если не будет прогресса на пути к миру. В качестве официального представителя госдепа Брюс доводит до общественности позицию ведомства. Вместе с тем она не обладает полномочиями принимать решения о выходе или участии в каких-либо инициативах или переговорах между Штатами и другими государствами. Как правило, о таком сообщают руководители ведомств. В пятницу Брюс вновь пригрозила выходом США из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.