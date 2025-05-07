https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html

"Тысячи трупов". Журналист пришел в ужас от действий Киева

"Тысячи трупов". Журналист пришел в ужас от действий Киева - РИА Новости, 07.05.2025

"Тысячи трупов". Журналист пришел в ужас от действий Киева

Киевский режим не хочет выплачивать компенсации семьям погибших украинских военных, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:24:00+03:00

2025-05-07T15:24:00+03:00

2025-05-07T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Киевский режим не хочет выплачивать компенсации семьям погибших украинских военных, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Тысячи трупов украинцев обнаруживаются вдоль фронта по мере продвижения российских войск. Они находятся на разных стадиях разложения, брошены, их семьям говорят, что они "взяты в плен или пропали без вести". Коррумпированный режим в Киеве не спешит платить их семьям", — написал он.В конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" заявил, что за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается десять-пятнадцать миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.

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