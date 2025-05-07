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"Тысячи трупов". Журналист пришел в ужас от действий Киева - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 07.05.2025 (обновлено: 16:18 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html
"Тысячи трупов". Журналист пришел в ужас от действий Киева
"Тысячи трупов". Журналист пришел в ужас от действий Киева - РИА Новости, 07.05.2025
"Тысячи трупов". Журналист пришел в ужас от действий Киева
Киевский режим не хочет выплачивать компенсации семьям погибших украинских военных, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:24:00+03:00
2025-05-07T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
чей боуз
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Киевский режим не хочет выплачивать компенсации семьям погибших украинских военных, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Тысячи трупов украинцев обнаруживаются вдоль фронта по мере продвижения российских войск. Они находятся на разных стадиях разложения, брошены, их семьям говорят, что они "взяты в плен или пропали без вести". Коррумпированный режим в Киеве не спешит платить их семьям", — написал он.В конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" заявил, что за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион.Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается десять-пятнадцать миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, чей боуз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Чей Боуз
"Тысячи трупов". Журналист пришел в ужас от действий Киева

Боуз: киевский режим не хочет платить компенсации семьям погибших солдат ВСУ

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Киевский режим не хочет выплачивать компенсации семьям погибших украинских военных, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Тысячи трупов украинцев обнаруживаются вдоль фронта по мере продвижения российских войск. Они находятся на разных стадиях разложения, брошены, их семьям говорят, что они "взяты в плен или пропали без вести". Коррумпированный режим в Киеве не спешит платить их семьям", — написал он.
В конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской в интервью "Красной звезде" заявил, что за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается десять-пятнадцать миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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