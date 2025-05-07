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"Надеялись завоевать". В США сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 07.05.2025
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15:28 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015564903.html
"Надеялись завоевать". В США сделали неожиданное признание об Украине
"Надеялись завоевать". В США сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 07.05.2025
"Надеялись завоевать". В США сделали неожиданное признание об Украине
Украинский конфликт служит примером того, как западные лидеры, твердя о "защите демократии", приносят в жертву целые страны ради собственных интересов, написал... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:28:00+03:00
2025-05-07T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинский конфликт служит примером того, как западные лидеры, твердя о "защите демократии", приносят в жертву целые страны ради собственных интересов, написал международный обозреватель Джей Би Шурк в статье для American Thinker."Краснобаи из НАТО и ЕС, что сегодня осуждают Россию за попытку "завоевать" соседа, совершенно безумны — ведь поначалу они надеялись завоевать Украину сами", — написал обозреватель, напомнив, что американские и европейские силы еще в 2014 году помогли свергнуть законно избранного президента Украины Виктора Януковича."В чем же он провинился? Правительство Януковича сопротивлялось попыткам ЕС поглотить Украину и присоединить ее к своей континентальной империи", — пояснил Шурк.По его словам, западные лидеры, которые на словах выступают в защиту гражданских свобод и демократии, устраивают подлоги на выборах, запрещают политические партии и преследуют неугодных кандидатов. В качестве примеров Шурк упомянул ФРГ, где популярнейшую партию "Альтернатива для Германии" объявили "экстремистской", Румынию, где президентские выборы признали недействительными и дисквалифицировали победителя, а также Францию и Бразилию, где выдвинули нелепые уголовные обвинения против популярных политиков, идущих наперекор элите."Сегодня поистине удручающее время для жителей Запада, который когда-то уважал свои гражданские институты", — резюмировал автор.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что европейские либеральные политики пытаются обманом выдать украинский конфликт за "экзистенциальную борьбу между добром и злом", а предпринимаемые Россией меры по обеспечению своей безопасности — за подготовку к нападению на страны НАТО.Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам главы государства, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20250507/podderzhka-2015514077.html
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россия, украина, германия, виктор янукович, владимир путин, нато, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Германия, Виктор Янукович, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, В мире
"Надеялись завоевать". В США сделали неожиданное признание об Украине

AT: США и ЕС осуждают Россию из-за Украины, которую сами пытались завоевать

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинский конфликт служит примером того, как западные лидеры, твердя о "защите демократии", приносят в жертву целые страны ради собственных интересов, написал международный обозреватель Джей Би Шурк в статье для American Thinker.
"Краснобаи из НАТО и ЕС, что сегодня осуждают Россию за попытку "завоевать" соседа, совершенно безумны — ведь поначалу они надеялись завоевать Украину сами", — написал обозреватель, напомнив, что американские и европейские силы еще в 2014 году помогли свергнуть законно избранного президента Украины Виктора Януковича.
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"В чем же он провинился? Правительство Януковича сопротивлялось попыткам ЕС поглотить Украину и присоединить ее к своей континентальной империи", — пояснил Шурк.
По его словам, западные лидеры, которые на словах выступают в защиту гражданских свобод и демократии, устраивают подлоги на выборах, запрещают политические партии и преследуют неугодных кандидатов. В качестве примеров Шурк упомянул ФРГ, где популярнейшую партию "Альтернатива для Германии" объявили "экстремистской", Румынию, где президентские выборы признали недействительными и дисквалифицировали победителя, а также Францию и Бразилию, где выдвинули нелепые уголовные обвинения против популярных политиков, идущих наперекор элите.
"Сегодня поистине удручающее время для жителей Запада, который когда-то уважал свои гражданские институты", — резюмировал автор.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки заявили, что европейские либеральные политики пытаются обманом выдать украинский конфликт за "экзистенциальную борьбу между добром и злом", а предпринимаемые Россией меры по обеспечению своей безопасности — за подготовку к нападению на страны НАТО.
Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам главы государства, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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