https://ria.ru/20250507/ukraina-2015546988.html

Мерц планирует посетить Украину в течение нескольких недель

Мерц планирует посетить Украину в течение нескольких недель - РИА Новости, 07.05.2025

Мерц планирует посетить Украину в течение нескольких недель

Избранный во вторник канцлером Германии Фридрих Мерц заявил, что планирует посетить Украину в течение ближайших недель. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:40:00+03:00

2025-05-07T14:40:00+03:00

2025-05-07T14:51:00+03:00

германия

украина

в мире

франция

фридрих мерц

эммануэль макрон

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015227931_0:96:1731:1070_1920x0_80_0_0_9092ba6bd18489900541b8cecdf0e9c0.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Избранный во вторник канцлером Германии Фридрих Мерц заявил, что планирует посетить Украину в течение ближайших недель."Я действительно планирую в течение ближайших недель визит на Украину. Сейчас ведется согласование, как состоится этот визит", - сказал политик в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Трансляция велась на You-Tube канале немецкого телеканала NTV.Ранее во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП).

https://ria.ru/20250507/merts-2015540810.html

германия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, украина, в мире, франция, фридрих мерц, эммануэль макрон, хдс/хсс