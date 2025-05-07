https://ria.ru/20250507/ukraina-2015546988.html
Мерц планирует посетить Украину в течение нескольких недель
Мерц планирует посетить Украину в течение нескольких недель - РИА Новости, 07.05.2025
Мерц планирует посетить Украину в течение нескольких недель
Избранный во вторник канцлером Германии Фридрих Мерц заявил, что планирует посетить Украину в течение ближайших недель. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:40:00+03:00
2025-05-07T14:40:00+03:00
2025-05-07T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Избранный во вторник канцлером Германии Фридрих Мерц заявил, что планирует посетить Украину в течение ближайших недель."Я действительно планирую в течение ближайших недель визит на Украину. Сейчас ведется согласование, как состоится этот визит", - сказал политик в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Трансляция велась на You-Tube канале немецкого телеканала NTV.Ранее во вторник парламент Германии лишь со второго раза проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца новым канцлером: таким образом, он стал первым кандидатом в канцлеры в истории ФРГ, который с первого раза не набрал достаточное количество голосов для избрания на эту должность после победы его партии на выборах и успешных коалиционных переговоров. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции, состоявшей из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП).
https://ria.ru/20250507/merts-2015540810.html
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германия, украина, в мире, франция, фридрих мерц, эммануэль макрон, хдс/хсс
Германия, Украина, В мире, Франция, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, ХДС/ХСС
Мерц планирует посетить Украину в течение нескольких недель
Мерц хочет посетить Украину в течение нескольких ближайших недель