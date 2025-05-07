https://ria.ru/20250507/ukraina-2015541845.html

Украина заказала боеприпасы у завода, поставившего ВСУ бракованные мины

Украина заказала боеприпасы у завода, поставившего ВСУ бракованные мины - РИА Новости, 07.05.2025

Украина заказала боеприпасы у завода, поставившего ВСУ бракованные мины

Агентство оборонных закупок при минобороны Украины заказало боеприпасы на 59 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов) у завода, ранее поставившего ВСУ... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:28:00+03:00

2025-05-07T14:28:00+03:00

2025-05-07T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Агентство оборонных закупок при минобороны Украины заказало боеприпасы на 59 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов) у завода, ранее поставившего ВСУ бракованные мины, заявила в среду депутат Верховной рады Виктория Сюмар. Общественный антикоррупционный совет при минобороны Украины 20 марта сообщил, что производители минометных мин, которые ранее не выполнили взятые на себя обязательства по поставке боеприпасов, снова получили заказ. "Получила ответ руководителя агентства оборонных закупок (АОЗ) относительно новых контрактов на поставку боеприпасов. И вы знаете, 59 миллиардов гривен АОЗ снова отдало Павлоградскому химзаводу, именно тому предприятию, в отношении которого есть куча уголовных дел и руководитель которого получил подозрение СБУ за поставку некачественных мин", - написала Сюмар на своей странице в соцсети Facebook*По ее словам, общий бюджет агентства оборонных закупок на приобретение оружия на этот год – 370 миллиардов гривен (около 8,9 миллиарда долларов), почти 60 миллиардов гривен из которых уже пошли на закупку у предприятия, поставившего ранее бракованные мины. "Мои источники, близкие к руководству минобороны намекают на то, что эти компании лоббируются "сверху", а сверху у нас в государстве лишь один орган, и это не кабмин", - добавила Сюмар. Служба безопасности Украины в конце апреля заявила о задержании руководства украинского оборонного завода, поставившего ВСУ 120 тысяч бракованных снарядов. В конце ноября 2024 года госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Ранее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщала, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибра 82 миллиметра.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250507/polovina-2015530749.html

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в мире, технологии, украина, россия, виктория сюмар, вооруженные силы украины, верховная рада украины, служба безопасности украины