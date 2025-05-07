Минюст Украины назвал число осужденных, которые могут вступить в ВСУ
Минюст Украины: в ряды ВСУ могут вступить от 20 до 30% осужденных
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные возле фронтовой зоны в районе Часова Яра. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Вступить в ряды ВСУ на Украине могут от 20 до 30% осужденных, сообщил в среду заместитель министра юстиции страны Евгений Пикалов.
В мае 2024 года Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
"Сегодня в ряды ВСУ вступили более 8,3 тысячи осужденных, еще тысяча заявлений находятся на рассмотрении. У нас мобилизовалось также 100 женщин. Если говорить о потенциале этой инициативы, по нашим прогнозам, около 20-30% от общего количества осужденных на Украине могут воспользоваться этой возможностью и встать на защиту государства", - сказал Пикалов в интервью агентству Укринформ.
По его словам, всего на Украине около 37 тысяч заключенных. Он напомнил, что не все они могут быть мобилизованы в ВСУ. В частности, речь идет об осужденных за тяжкие преступления, такие как терроризм и преступления против основ нацбезопасности.
Начальник департамента по вопросам исполнения наказаний минюста Украины Евгений Горобец 2 апреля сообщал, что более восьми тысяч заключенных вступили в ряды ВСУ почти за год.
Украинское издание "Судебно-юридическая газета" 25 апреля писала, что около 70 новых приговоров вынесено на Украине в отношении вступивших в ВСУ заключенных, в частности за самовольное оставление части и неповиновение.