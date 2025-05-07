https://ria.ru/20250507/ukraina-2015462465.html

WSJ рассказала, как украинские чиновники наживаются на смерти боевиков ВСУ

WSJ рассказала, как украинские чиновники наживаются на смерти боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.05.2025

WSJ рассказала, как украинские чиновники наживаются на смерти боевиков ВСУ

Похороны военных ВСУ стали источником дохода для коррумпированных украинских чиновников, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:05:00+03:00

2025-05-07T10:05:00+03:00

2025-05-07T15:48:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Похороны военных ВСУ стали источником дохода для коррумпированных украинских чиновников, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц. "Они (погибшие военные ВСУ. — Прим. ред.) <...> стали источником дохода для коррумпированных чиновников. Некоторые похоронные бюро платят чиновникам, чтобы получить крупные контракты на перевозку или захоронение погибших военнослужащих. <...> Похоронные бюро завышают цены на солдатские надгробия и гробы и делят разницу с чиновниками", — пишет издание, ссылаясь на чиновников и полицию.Другие источники газеты среди украинских чиновников отмечают, что коррупция в сфере похорон военных распространена по всей стране. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, появляются регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20241230/korrputsiya-1992076965.html

https://ria.ru/20241231/lafonten-1992154241.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины