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WSJ рассказала, как украинские чиновники наживаются на смерти боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.05.2025
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10:05 07.05.2025 (обновлено: 15:48 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015462465.html
WSJ рассказала, как украинские чиновники наживаются на смерти боевиков ВСУ
WSJ рассказала, как украинские чиновники наживаются на смерти боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.05.2025
WSJ рассказала, как украинские чиновники наживаются на смерти боевиков ВСУ
Похороны военных ВСУ стали источником дохода для коррумпированных украинских чиновников, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:05:00+03:00
2025-05-07T15:48:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Похороны военных ВСУ стали источником дохода для коррумпированных украинских чиновников, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц. "Они (погибшие военные ВСУ. — Прим. ред.) &lt;...&gt; стали источником дохода для коррумпированных чиновников. Некоторые похоронные бюро платят чиновникам, чтобы получить крупные контракты на перевозку или захоронение погибших военнослужащих. &lt;...&gt; Похоронные бюро завышают цены на солдатские надгробия и гробы и делят разницу с чиновниками", — пишет издание, ссылаясь на чиновников и полицию.Другие источники газеты среди украинских чиновников отмечают, что коррупция в сфере похорон военных распространена по всей стране. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, появляются регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
WSJ рассказала, как украинские чиновники наживаются на смерти боевиков ВСУ

WSJ: похороны военных ВСУ стали источником дохода для украинских чиновников

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Похороны военных ВСУ стали источником дохода для коррумпированных украинских чиновников, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
"Они (погибшие военные ВСУ. — Прим. ред.) <...> стали источником дохода для коррумпированных чиновников. Некоторые похоронные бюро платят чиновникам, чтобы получить крупные контракты на перевозку или захоронение погибших военнослужащих. <...> Похоронные бюро завышают цены на солдатские надгробия и гробы и делят разницу с чиновниками", — пишет издание, ссылаясь на чиновников и полицию.
Харьков - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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Другие источники газеты среди украинских чиновников отмечают, что коррупция в сфере похорон военных распространена по всей стране.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, появляются регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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