WSJ рассказала, как украинские чиновники наживаются на смерти боевиков ВСУ
WSJ: похороны военных ВСУ стали источником дохода для украинских чиновников
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Похороны военных ВСУ стали источником дохода для коррумпированных украинских чиновников, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.
"Они (погибшие военные ВСУ. — Прим. ред.) <...> стали источником дохода для коррумпированных чиновников. Некоторые похоронные бюро платят чиновникам, чтобы получить крупные контракты на перевозку или захоронение погибших военнослужащих. <...> Похоронные бюро завышают цены на солдатские надгробия и гробы и делят разницу с чиновниками", — пишет издание, ссылаясь на чиновников и полицию.
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Другие источники газеты среди украинских чиновников отмечают, что коррупция в сфере похорон военных распространена по всей стране.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, появляются регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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