https://ria.ru/20250507/ukraina-2015437259.html

"Не были готовы": в Польше забили тревогу из-за Украины

"Не были готовы": в Польше забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 07.05.2025

"Не были готовы": в Польше забили тревогу из-за Украины

Военные склады во многих европейских странах оказались опустошены из-за помощи Украине, заявил политический обозреватель Славомир Билински в статье для... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T06:29:00+03:00

2025-05-07T06:29:00+03:00

2025-05-07T12:08:00+03:00

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польша

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нато

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военные склады во многих европейских странах оказались опустошены из-за помощи Украине, заявил политический обозреватель Славомир Билински в статье для польского издания Forsal."Многие европейские страны, в том числе Германия, Дания, Чехия и Польша, перебросили на Украину огромное количество техники и боеприпасов, оставив свои собственные склады практически пустыми", — говорится в публикации.По словам автора, помощь для Киева не прошла для стран Североатлантического альянса бесследно. Они заплатили за это высокую цену, пояснил Билински."Эксперты предупреждают, что в случае внезапного конфликта многие армии НАТО столкнутся с серьезными проблемами военного реагирования в течение первых недель", — заключил он.Как отметил накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты", коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России и запустил программы, направленные на подготовку прямого военного конфликта с нашей страной. Поэтому Россия обязана сделать все, чтобы разгромить воскрешаемый на Западе нацизм, это и определило одну из главных целей специальной военной операции, подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20250501/flag-2014582195.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2013060810.html

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украина, польша, германия, сергей лавров, нато