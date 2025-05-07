"Не были готовы": в Польше забили тревогу из-за Украины
Forsal: на складах НАТО почти не осталось боеприпасов из-за помощи Украине
© AP Photo / Michal DyjukПольский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военные склады во многих европейских странах оказались опустошены из-за помощи Украине, заявил политический обозреватель Славомир Билински в статье для польского издания Forsal.
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По словам автора, помощь для Киева не прошла для стран Североатлантического альянса бесследно. Они заплатили за это высокую цену, пояснил Билински.
"Эксперты предупреждают, что в случае внезапного конфликта многие армии НАТО столкнутся с серьезными проблемами военного реагирования в течение первых недель", — заключил он.
Как отметил накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты", коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России и запустил программы, направленные на подготовку прямого военного конфликта с нашей страной. Поэтому Россия обязана сделать все, чтобы разгромить воскрешаемый на Западе нацизм, это и определило одну из главных целей специальной военной операции, подчеркнул Шойгу.