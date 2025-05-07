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"Не были готовы": в Польше забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 07.05.2025
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06:29 07.05.2025 (обновлено: 12:08 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015437259.html
"Не были готовы": в Польше забили тревогу из-за Украины
"Не были готовы": в Польше забили тревогу из-за Украины - РИА Новости, 07.05.2025
"Не были готовы": в Польше забили тревогу из-за Украины
Военные склады во многих европейских странах оказались опустошены из-за помощи Украине, заявил политический обозреватель Славомир Билински в статье для... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T06:29:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военные склады во многих европейских странах оказались опустошены из-за помощи Украине, заявил политический обозреватель Славомир Билински в статье для польского издания Forsal."Многие европейские страны, в том числе Германия, Дания, Чехия и Польша, перебросили на Украину огромное количество техники и боеприпасов, оставив свои собственные склады практически пустыми", — говорится в публикации.По словам автора, помощь для Киева не прошла для стран Североатлантического альянса бесследно. Они заплатили за это высокую цену, пояснил Билински."Эксперты предупреждают, что в случае внезапного конфликта многие армии НАТО столкнутся с серьезными проблемами военного реагирования в течение первых недель", — заключил он.Как отметил накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты", коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России и запустил программы, направленные на подготовку прямого военного конфликта с нашей страной. Поэтому Россия обязана сделать все, чтобы разгромить воскрешаемый на Западе нацизм, это и определило одну из главных целей специальной военной операции, подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20250501/flag-2014582195.html
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украина, польша, германия, сергей лавров, нато
Украина, Польша, Германия, Сергей Лавров, НАТО
"Не были готовы": в Польше забили тревогу из-за Украины

Forsal: на складах НАТО почти не осталось боеприпасов из-за помощи Украине

© AP Photo / Michal DyjukПольский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 во время учений в рамках военной помощи ЕС Украине на военной базе в Светошове. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военные склады во многих европейских странах оказались опустошены из-за помощи Украине, заявил политический обозреватель Славомир Билински в статье для польского издания Forsal.
"Многие европейские страны, в том числе Германия, Дания, Чехия и Польша, перебросили на Украину огромное количество техники и боеприпасов, оставив свои собственные склады практически пустыми", — говорится в публикации.
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По словам автора, помощь для Киева не прошла для стран Североатлантического альянса бесследно. Они заплатили за это высокую цену, пояснил Билински.
"Эксперты предупреждают, что в случае внезапного конфликта многие армии НАТО столкнутся с серьезными проблемами военного реагирования в течение первых недель", — заключил он.
Как отметил накануне секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в статье для "Российской газеты", коллективный Запад ставит своей целью нанесение стратегического поражения России и запустил программы, направленные на подготовку прямого военного конфликта с нашей страной. Поэтому Россия обязана сделать все, чтобы разгромить воскрешаемый на Западе нацизм, это и определило одну из главных целей специальной военной операции, подчеркнул Шойгу.
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