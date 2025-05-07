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Уиткофф не ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 07.05.2025
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23:11 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/uitkoff-2015707616.html
Уиткофф не ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным
Уиткофф не ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 07.05.2025
Уиткофф не ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул миссию США при ООН после встречи с членами Совбеза, не ответил на вопрос РИА Новости о возможной встрече с... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:11:00+03:00
2025-05-07T23:11:00+03:00
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стив уиткофф
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НЬЮ-ЙОРК, 7 мая – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул миссию США при ООН после встречи с членами Совбеза, не ответил на вопрос РИА Новости о возможной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент агентства. В среду, как сообщал РИА Новости источник, Уиткофф должен был провести неофициальную встречу с членами СБ ООН по теме Газы. Встреча прошла в миссии США при ООН. Уиткофф вышел из миссии США при ООН в Нью-Йорке, что через дорогу от штаб-квартиры Организации, примерно в 15.47 по местному времени (22.47 мск). При этом он не ответил на вопрос РИА Новости о возможности встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.
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в мире, сша, россия, нью-йорк (город), стив уиткофф, владимир путин, оон
В мире, США, Россия, Нью-Йорк (город), Стив Уиткофф, Владимир Путин, ООН
Уиткофф не ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Спецпосланник США Уиткофф не ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 7 мая – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул миссию США при ООН после встречи с членами Совбеза, не ответил на вопрос РИА Новости о возможной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент агентства.
В среду, как сообщал РИА Новости источник, Уиткофф должен был провести неофициальную встречу с членами СБ ООН по теме Газы. Встреча прошла в миссии США при ООН.
Уиткофф вышел из миссии США при ООН в Нью-Йорке, что через дорогу от штаб-квартиры Организации, примерно в 15.47 по местному времени (22.47 мск). При этом он не ответил на вопрос РИА Новости о возможности встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.
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В миреСШАРоссияНью-Йорк (город)Стив УиткоффВладимир ПутинООН
 
 
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