https://ria.ru/20250507/uitkoff-2015707616.html

Уиткофф не ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Уиткофф не ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 07.05.2025

Уиткофф не ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул миссию США при ООН после встречи с членами Совбеза, не ответил на вопрос РИА Новости о возможной встрече с... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:11:00+03:00

2025-05-07T23:11:00+03:00

2025-05-07T23:11:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 7 мая – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул миссию США при ООН после встречи с членами Совбеза, не ответил на вопрос РИА Новости о возможной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент агентства. В среду, как сообщал РИА Новости источник, Уиткофф должен был провести неофициальную встречу с членами СБ ООН по теме Газы. Встреча прошла в миссии США при ООН. Уиткофф вышел из миссии США при ООН в Нью-Йорке, что через дорогу от штаб-квартиры Организации, примерно в 15.47 по местному времени (22.47 мск). При этом он не ответил на вопрос РИА Новости о возможности встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250507/stiven-2015422101.html

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в мире, сша, россия, нью-йорк (город), стив уиткофф, владимир путин, оон