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В Уфе локализовали пожар на кровле четырехэтажного здания
В Уфе локализовали пожар на кровле четырехэтажного здания - РИА Новости, 07.05.2025
В Уфе локализовали пожар на кровле четырехэтажного здания
Крупный пожар на кровле четырехэтажного административного здания в Уфе удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:12:00+03:00
2025-05-07T14:12:00+03:00
2025-05-07T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крупный пожар на кровле четырехэтажного административного здания в Уфе удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Огнеборцы МЧС локализовали пожар в Уфе на площади 800 квадратных метров. Проводится вскрытие кровли и проливка под ней. Вертолетом сброшено 30 тонн воды", - говорится в сообщении.
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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе локализовали пожар на кровле четырехэтажного здания
В Уфе локализовали крупный пожар на кровле четырехэтажного здания