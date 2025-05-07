https://ria.ru/20250507/ufa-2015538112.html

В Уфе локализовали пожар на кровле четырехэтажного здания

В Уфе локализовали пожар на кровле четырехэтажного здания - РИА Новости, 07.05.2025

В Уфе локализовали пожар на кровле четырехэтажного здания

Крупный пожар на кровле четырехэтажного административного здания в Уфе удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:12:00+03:00

2025-05-07T14:12:00+03:00

2025-05-07T14:12:00+03:00

происшествия

уфа

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крупный пожар на кровле четырехэтажного административного здания в Уфе удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Огнеборцы МЧС локализовали пожар в Уфе на площади 800 квадратных метров. Проводится вскрытие кровли и проливка под ней. Вертолетом сброшено 30 тонн воды", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250507/pozhar-2015473501.html

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2025

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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)