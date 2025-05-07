Рейтинг@Mail.ru
В Уфе локализовали пожар на кровле четырехэтажного здания - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/ufa-2015538112.html
В Уфе локализовали пожар на кровле четырехэтажного здания
В Уфе локализовали пожар на кровле четырехэтажного здания - РИА Новости, 07.05.2025
В Уфе локализовали пожар на кровле четырехэтажного здания
Крупный пожар на кровле четырехэтажного административного здания в Уфе удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:12:00+03:00
2025-05-07T14:12:00+03:00
происшествия
уфа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015536726_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f0ecb863ad99d5a48b7fd0bf00952612.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крупный пожар на кровле четырехэтажного административного здания в Уфе удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Огнеборцы МЧС локализовали пожар в Уфе на площади 800 квадратных метров. Проводится вскрытие кровли и проливка под ней. Вертолетом сброшено 30 тонн воды", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250507/pozhar-2015473501.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015536726_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_294c5976e000a47550d29179ee3f4c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе локализовали пожар на кровле четырехэтажного здания

В Уфе локализовали крупный пожар на кровле четырехэтажного здания

© Фото : МЧС России/TelegramПожар на кровле четырехэтажного административного здания в Уфе
Пожар на кровле четырехэтажного административного здания в Уфе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Пожар на кровле четырехэтажного административного здания в Уфе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Крупный пожар на кровле четырехэтажного административного здания в Уфе удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Огнеборцы МЧС локализовали пожар в Уфе на площади 800 квадратных метров. Проводится вскрытие кровли и проливка под ней. Вертолетом сброшено 30 тонн воды", - говорится в сообщении.
Пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
СК возбудил уголовное дело после пожара в Якутии
Вчера, 10:46
 
ПроисшествияУфаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала