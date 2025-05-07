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ВСУ атаковали дроном дом депутата районного совета Херсонской области - РИА Новости, 07.05.2025
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10:08 07.05.2025 (обновлено: 10:37 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/udar-2015462804.html
ВСУ атаковали дроном дом депутата районного совета Херсонской области
ВСУ атаковали дроном дом депутата районного совета Херсонской области - РИА Новости, 07.05.2025
ВСУ атаковали дроном дом депутата районного совета Херсонской области
ВСУ ночью нанесли атаку дронами-камикадзе по дому начальника территориального отдела и депутата районного совета в селе Тарасовка Алешкинского муниципального... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:08:00+03:00
2025-05-07T10:37:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ВСУ ночью нанесли атаку дронами-камикадзе по дому начальника территориального отдела и депутата районного совета в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Ночью, около 2:15 украинские боевики атаковали дронами-камикадзе жилой дом в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа. Удар пришёлся прямо по дому начальника территориального отдела Натальи Литвиненко и её мужа, депутата районного совета Ивана Литвиненко. К счастью, в момент атаки никого в доме не было. Этот обстрел - явная попытка запугать наших муниципальных служащих. Но ничего у врага не выйдет", - написал Сальдо.Он добавил, что ВСУ также обстреляли: Алешки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры и Обрывки.
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали дроном дом депутата районного совета Херсонской области

ВСУ ночью ударили БПЛА по дому депутата районного совета Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области. 7 мая 2025
Последствия атаки ВСУ в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки ВСУ в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области. 7 мая 2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ВСУ ночью нанесли атаку дронами-камикадзе по дому начальника территориального отдела и депутата районного совета в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Ночью, около 2:15 украинские боевики атаковали дронами-камикадзе жилой дом в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа. Удар пришёлся прямо по дому начальника территориального отдела Натальи Литвиненко и её мужа, депутата районного совета Ивана Литвиненко. К счастью, в момент атаки никого в доме не было. Этот обстрел - явная попытка запугать наших муниципальных служащих. Но ничего у врага не выйдет", - написал Сальдо.
Он добавил, что ВСУ также обстреляли: Алешки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры и Обрывки.
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