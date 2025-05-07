ВСУ атаковали дроном дом депутата районного совета Херсонской области
ВСУ ночью ударили БПЛА по дому депутата районного совета Херсонской области
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области. 7 мая 2025
Последствия атаки ВСУ в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области. 7 мая 2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ВСУ ночью нанесли атаку дронами-камикадзе по дому начальника территориального отдела и депутата районного совета в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Ночью, около 2:15 украинские боевики атаковали дронами-камикадзе жилой дом в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа. Удар пришёлся прямо по дому начальника территориального отдела Натальи Литвиненко и её мужа, депутата районного совета Ивана Литвиненко. К счастью, в момент атаки никого в доме не было. Этот обстрел - явная попытка запугать наших муниципальных служащих. Но ничего у врага не выйдет", - написал Сальдо.
Он добавил, что ВСУ также обстреляли: Алешки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры и Обрывки.