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ВСУ атаковали дроном дом депутата районного совета Херсонской области

ВСУ атаковали дроном дом депутата районного совета Херсонской области - РИА Новости, 07.05.2025

ВСУ атаковали дроном дом депутата районного совета Херсонской области

ВСУ ночью нанесли атаку дронами-камикадзе по дому начальника территориального отдела и депутата районного совета в селе Тарасовка Алешкинского муниципального... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:08:00+03:00

2025-05-07T10:08:00+03:00

2025-05-07T10:37:00+03:00

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ВСУ ночью нанесли атаку дронами-камикадзе по дому начальника территориального отдела и депутата районного совета в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа Херсонской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Ночью, около 2:15 украинские боевики атаковали дронами-камикадзе жилой дом в селе Тарасовка Алешкинского муниципального округа. Удар пришёлся прямо по дому начальника территориального отдела Натальи Литвиненко и её мужа, депутата районного совета Ивана Литвиненко. К счастью, в момент атаки никого в доме не было. Этот обстрел - явная попытка запугать наших муниципальных служащих. Но ничего у врага не выйдет", - написал Сальдо.Он добавил, что ВСУ также обстреляли: Алешки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Каиры и Обрывки.

https://ria.ru/20250506/bespilotniki-2015405842.html

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Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия