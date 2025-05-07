https://ria.ru/20250507/ucheniki-2015616272.html

Школьники из Республики Сербской приедут на парад Победы в Москве

Школьники из Республики Сербской приедут на парад Победы в Москве - РИА Новости, 07.05.2025

Школьники из Республики Сербской приедут на парад Победы в Москве

Ученики средней школы "Восточная Илиджа" из Восточного Сараево в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) будут присутствовать на параде Победы 9 мая в РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:22:00+03:00

2025-05-07T17:22:00+03:00

2025-05-07T17:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

москва

республика сербская

россия

кайя каллас

милорад додик

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787641822_0:224:3244:2048_1920x0_80_0_0_8fb7bef29d2ad0efc07f0f1e24a74f6d.jpg

БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Ученики средней школы "Восточная Илиджа" из Восточного Сараево в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) будут присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве, заявила директор центра Светлана Чолакович. "Это исключительная возможность для наших учеников лично прочувствовать атмосферу почтения к тем, кто отдали свои жизни за свободу. Огромная честь и привилегия, потому что мы - единственная школа в нашей стране, которая будет иметь возможность присутствовать на таком важном событии", - сказала директор средней школы в эфире Радио и телевидения Республики Сербской. Чолакович отметила, что эта поездка в Россию имеет культурно-образовательный характер. Ученики из Республики Сербской 21-26 апреля вместе с преподавателями были в Краснодаре. Их присутствие на праздновании 80-летия Победы над фашизмом в Москве организовали власти Краснодарского края и мэр Восточного Сараево Любиша Чосич. Президент Республики РС БиГ Милорад Додик в середине апреля заявил, что не боится главу дипломатии ЕС Каю Каллас и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву. Ранее Каллас заявила, что ЕС довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".

https://ria.ru/20250507/mongoliya-2015517362.html

https://ria.ru/20250507/kongo-2015582275.html

москва

республика сербская

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, республика сербская, россия, кайя каллас, милорад додик, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне