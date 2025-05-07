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Школьники из Республики Сербской приедут на парад Победы в Москве
Школьники из Республики Сербской приедут на парад Победы в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
Школьники из Республики Сербской приедут на парад Победы в Москве
Ученики средней школы "Восточная Илиджа" из Восточного Сараево в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) будут присутствовать на параде Победы 9 мая в РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:22:00+03:00
2025-05-07T17:22:00+03:00
2025-05-07T17:24:00+03:00
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БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Ученики средней школы "Восточная Илиджа" из Восточного Сараево в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) будут присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве, заявила директор центра Светлана Чолакович. "Это исключительная возможность для наших учеников лично прочувствовать атмосферу почтения к тем, кто отдали свои жизни за свободу. Огромная честь и привилегия, потому что мы - единственная школа в нашей стране, которая будет иметь возможность присутствовать на таком важном событии", - сказала директор средней школы в эфире Радио и телевидения Республики Сербской. Чолакович отметила, что эта поездка в Россию имеет культурно-образовательный характер. Ученики из Республики Сербской 21-26 апреля вместе с преподавателями были в Краснодаре. Их присутствие на праздновании 80-летия Победы над фашизмом в Москве организовали власти Краснодарского края и мэр Восточного Сараево Любиша Чосич. Президент Республики РС БиГ Милорад Додик в середине апреля заявил, что не боится главу дипломатии ЕС Каю Каллас и поедет на празднование 80-летия Победы в Москву. Ранее Каллас заявила, что ЕС довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Республика Сербская, Россия, Кайя Каллас, Милорад Додик, Евросоюз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Школьники из Республики Сербской приедут на парад Победы в Москве
Чолакович: школьники из РС БиГ будут присутствовать на параде Победы в Москве