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Минпросвещения сообщило количество участников акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:26 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/uchastie-2015573243.html
Минпросвещения сообщило количество участников акции "Бессмертный полк"
Минпросвещения сообщило количество участников акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2025
Минпросвещения сообщило количество участников акции "Бессмертный полк"
Более 12,5 миллиона школьников, студентов и педагогов приняли участие в акции "Бессмертный полк: Герои рядом с нами", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:26:00+03:00
2025-05-07T16:26:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 12,5 миллиона школьников, студентов и педагогов приняли участие в акции "Бессмертный полк: Герои рядом с нами", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Свыше 12,5 миллиона школьников, студентов, активистов Движения Первых и "Юнармии", педагогов, советников директоров по воспитанию, вожатых отдали дань памяти своим близким, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, и прошли с их портретами по территории образовательных организаций", - говорится в сообщении. Акция проводится третий год подряд во всех регионах страны и в городе Байконуре при поддержке министерства просвещения РФ. "С гордостью и почтением ребята несут портреты своих родственников-героев, проникаясь историями их жизни и подвига. Мы видим, что акция "Бессмертный полк: Герои рядом с нами" нашла живой отклик у детей, подростков и педагогов по всей стране", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Кроме того, в рамках акции состоялись торжественные линейки, на которых школьники и студенты с гордостью держали портреты своих бабушек и дедов, прабабушек и прадедов – героев Великой Отечественной войны, солдат и офицеров, тружеников тыла, партизан, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, Сталинграда и других городов, ставших символами непокоренного духа и мужества. Также у школьников прошли уроки мужества, на которых обучающиеся вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции вспоминали, какой ценой далась Великая Победа.
https://ria.ru/20250503/tanzanija-2014813173.html
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общество, россия, байконур (город), ленинград, сергей кравцов, юнармия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Байконур (город), Ленинград, Сергей Кравцов, Юнармия
Минпросвещения сообщило количество участников акции "Бессмертный полк"

Более 12,5 миллиона школьников приняли участие в акции "Бессмертный полк"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертный полк"
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Шествие "Бессмертный полк" . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 12,5 миллиона школьников, студентов и педагогов приняли участие в акции "Бессмертный полк: Герои рядом с нами", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Свыше 12,5 миллиона школьников, студентов, активистов Движения Первых и "Юнармии", педагогов, советников директоров по воспитанию, вожатых отдали дань памяти своим близким, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, и прошли с их портретами по территории образовательных организаций", - говорится в сообщении.
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Акция проводится третий год подряд во всех регионах страны и в городе Байконуре при поддержке министерства просвещения РФ.
"С гордостью и почтением ребята несут портреты своих родственников-героев, проникаясь историями их жизни и подвига. Мы видим, что акция "Бессмертный полк: Герои рядом с нами" нашла живой отклик у детей, подростков и педагогов по всей стране", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Кроме того, в рамках акции состоялись торжественные линейки, на которых школьники и студенты с гордостью держали портреты своих бабушек и дедов, прабабушек и прадедов – героев Великой Отечественной войны, солдат и офицеров, тружеников тыла, партизан, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, Сталинграда и других городов, ставших символами непокоренного духа и мужества.
Также у школьников прошли уроки мужества, на которых обучающиеся вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции вспоминали, какой ценой далась Великая Победа.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияБайконур (город)ЛенинградСергей КравцовЮнармия
 
 
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