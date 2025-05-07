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Минпросвещения сообщило количество участников акции "Бессмертный полк"

Минпросвещения сообщило количество участников акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2025

Минпросвещения сообщило количество участников акции "Бессмертный полк"

Более 12,5 миллиона школьников, студентов и педагогов приняли участие в акции "Бессмертный полк: Герои рядом с нами", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:26:00+03:00

2025-05-07T16:26:00+03:00

2025-05-07T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 12,5 миллиона школьников, студентов и педагогов приняли участие в акции "Бессмертный полк: Герои рядом с нами", сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Свыше 12,5 миллиона школьников, студентов, активистов Движения Первых и "Юнармии", педагогов, советников директоров по воспитанию, вожатых отдали дань памяти своим близким, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, и прошли с их портретами по территории образовательных организаций", - говорится в сообщении. Акция проводится третий год подряд во всех регионах страны и в городе Байконуре при поддержке министерства просвещения РФ. "С гордостью и почтением ребята несут портреты своих родственников-героев, проникаясь историями их жизни и подвига. Мы видим, что акция "Бессмертный полк: Герои рядом с нами" нашла живой отклик у детей, подростков и педагогов по всей стране", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Кроме того, в рамках акции состоялись торжественные линейки, на которых школьники и студенты с гордостью держали портреты своих бабушек и дедов, прабабушек и прадедов – героев Великой Отечественной войны, солдат и офицеров, тружеников тыла, партизан, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, Сталинграда и других городов, ставших символами непокоренного духа и мужества. Также у школьников прошли уроки мужества, на которых обучающиеся вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции вспоминали, какой ценой далась Великая Победа.

https://ria.ru/20250503/tanzanija-2014813173.html

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общество, россия, байконур (город), ленинград, сергей кравцов, юнармия