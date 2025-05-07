Польша не будет добиваться от Германии военных репараций, заявил Туск
Туск: Польша больше не будет добиваться от ФРГ репараций за ущерб Второй Мировой
© AP Photo / Mindaugas KulbisДональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб Второй мировой войны, заявил премьер-министр республики Дональд Туск журналистам после встречи с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
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"Вы хорошо знаете, что решение о репарациях было принято в коммунистические времена, мы тогда не могли ничего сказать, не мы решали. Компенсировала ли Германия потери Второй мировой войны? Нет. Конечно же нет. Я историк и могу говорить часами как выглядит этот счет, и он никогда не был оплачен", - сказал Туск.
"Но мы не будем об этом просить. Это вопрос для обдумывания всеми сторонами. Я очень хочу сконцентрироваться на том, чтобы Германия и Польша выстраивали свое безопасное будущее. А придет ли когда-то время на настоящие компенсации – увидим", - добавил он.
Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.