https://ria.ru/20250507/tusk-2015686949.html

Польша не будет добиваться от Германии военных репараций, заявил Туск

Польша не будет добиваться от Германии военных репараций, заявил Туск - РИА Новости, 07.05.2025

Польша не будет добиваться от Германии военных репараций, заявил Туск

Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб Второй мировой войны, заявил премьер-министр республики Дональд Туск журналистам после встречи... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:47:00+03:00

2025-05-07T20:47:00+03:00

2025-05-07T20:56:00+03:00

польша

германия

в мире

дональд туск

берлин (город)

фридрих мерц

радослав сикорский

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg

ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Польша больше не будет добиваться от Германии репараций за ущерб Второй мировой войны, заявил премьер-министр республики Дональд Туск журналистам после встречи с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем."Вы хорошо знаете, что решение о репарациях было принято в коммунистические времена, мы тогда не могли ничего сказать, не мы решали. Компенсировала ли Германия потери Второй мировой войны? Нет. Конечно же нет. Я историк и могу говорить часами как выглядит этот счет, и он никогда не был оплачен", - сказал Туск."Но мы не будем об этом просить. Это вопрос для обдумывания всеми сторонами. Я очень хочу сконцентрироваться на том, чтобы Германия и Польша выстраивали свое безопасное будущее. А придет ли когда-то время на настоящие компенсации – увидим", - добавил он.Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.

https://ria.ru/20250423/polsha-2012956738.html

польша

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

польша, германия, в мире, дональд туск, берлин (город), фридрих мерц, радослав сикорский, право и справедливость