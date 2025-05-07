https://ria.ru/20250507/tusk-2015685443.html

Туск призвал Мерца сосредоточиться на охране внешних границ ЕС

Туск призвал Мерца сосредоточиться на охране внешних границ ЕС - РИА Новости, 07.05.2025

Туск призвал Мерца сосредоточиться на охране внешних границ ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал нового канцлера Германии Фридриха Мерца сохранить правила Шенгенского соглашения и сосредоточиться на охране внешних РИА Новости, 07.05.2025

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2025-05-07T20:40:00+03:00

2025-05-07T20:40:00+03:00

в мире

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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал нового канцлера Германии Фридриха Мерца сохранить правила Шенгенского соглашения и сосредоточиться на охране внешних границ ЕС. "Нашей заботой является и должно быть сохранение Шенгена. Мы понимаем необходимость усиленного контроля. Но этот усиленный контроль должен быть направлен прежде всего на внешние границы Европейского союза", - заявил Туск журналистам после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. При этом он заявил своему немецкому коллеге, что Польша самостоятельно охраняет границу ЕС с Россией и Белоруссией. "Я верю, что найду в тебе партнера, который понимает, что охрана границы Европейского союза с Белоруссией и Россией, то есть Польши с этими государствами является общей целью и общей обязанностью всей Европы, а значит и Германии. Я хочу, чтобы все хорошо понимали, что Польша берет на себя всю тяжесть ответственности за охрану этой границы", - сказал Туск. Германия в прошлом году ввела пограничный контроль на всех своих сухопутных границах, в том числе со странами Шенгенской зоны. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер обосновала свое распоряжение высоким уровнем нелегальной миграции, а также защитой от исламистских террористов и трансграничной преступности. Расширение погранконтроля с середины сентября прошлого года затронуло границы с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее проверки уже проводились на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских игр в Париже. Проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией действуют с середины октября прошлого года, а на сухопутной границе Германии и Австрии они были введены осенью 2015 года.

https://ria.ru/20250428/gaz-2013811508.html

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в мире, германия, польша, россия, дональд туск, фридрих мерц, евросоюз