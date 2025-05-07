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Туск попросил Мерца оставить немецкие ЗРК Patriot в Жешуве

Туск попросил Мерца оставить немецкие ЗРК Patriot в Жешуве - РИА Новости, 07.05.2025

Туск попросил Мерца оставить немецкие ЗРК Patriot в Жешуве

Премьер-министр Польши Дональд Туск просит нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца оставить до конца года в Жешуве немецкие ЗРК Patriot. РИА Новости, 07.05.2025

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ВАРШАВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск просит нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца оставить до конца года в Жешуве немецкие ЗРК Patriot. Немецкие ЗРК Patriot в январе текущего года стали на боевое дежурство вокруг польского аэродрома Ясенка, который является главным хабом по поставке вооружения Украине. Срок их пребывания в Польше был определен на полгода. "Мы говорили о батарее немецких Patriot, которые охраняют хаб и аэропорт в Жешуве. Я обратился к господину канцлеру с предложением, чтобы немецкая сторона подумала о продлении срока нахождения немецких Patriot в Жешуве до конца года", - сказал Туск после встречи с Мерцем в среду в Варшаве. При этом он заявил, что не ожидает немедленного ответа, а понимает, что это "не вопрос пяти минут".

https://ria.ru/20250114/pistorius-1993701492.html

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в мире, польша, германия, украина, дональд туск, фридрих мерц