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Туск попросил Мерца оставить немецкие ЗРК Patriot в Жешуве - РИА Новости, 07.05.2025
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20:35 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/tusk-2015684239.html
Туск попросил Мерца оставить немецкие ЗРК Patriot в Жешуве
Туск попросил Мерца оставить немецкие ЗРК Patriot в Жешуве - РИА Новости, 07.05.2025
Туск попросил Мерца оставить немецкие ЗРК Patriot в Жешуве
Премьер-министр Польши Дональд Туск просит нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца оставить до конца года в Жешуве немецкие ЗРК Patriot. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:35:00+03:00
2025-05-07T20:35:00+03:00
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ВАРШАВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск просит нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца оставить до конца года в Жешуве немецкие ЗРК Patriot. Немецкие ЗРК Patriot в январе текущего года стали на боевое дежурство вокруг польского аэродрома Ясенка, который является главным хабом по поставке вооружения Украине. Срок их пребывания в Польше был определен на полгода. "Мы говорили о батарее немецких Patriot, которые охраняют хаб и аэропорт в Жешуве. Я обратился к господину канцлеру с предложением, чтобы немецкая сторона подумала о продлении срока нахождения немецких Patriot в Жешуве до конца года", - сказал Туск после встречи с Мерцем в среду в Варшаве. При этом он заявил, что не ожидает немедленного ответа, а понимает, что это "не вопрос пяти минут".
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в мире, польша, германия, украина, дональд туск, фридрих мерц
В мире, Польша, Германия, Украина, Дональд Туск, Фридрих Мерц
Туск попросил Мерца оставить немецкие ЗРК Patriot в Жешуве

Туск попросил Мерца оставить ЗРК Patriot в Жешуве до конца года

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск просит нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца оставить до конца года в Жешуве немецкие ЗРК Patriot.
Немецкие ЗРК Patriot в январе текущего года стали на боевое дежурство вокруг польского аэродрома Ясенка, который является главным хабом по поставке вооружения Украине. Срок их пребывания в Польше был определен на полгода.
"Мы говорили о батарее немецких Patriot, которые охраняют хаб и аэропорт в Жешуве. Я обратился к господину канцлеру с предложением, чтобы немецкая сторона подумала о продлении срока нахождения немецких Patriot в Жешуве до конца года", - сказал Туск после встречи с Мерцем в среду в Варшаве.
При этом он заявил, что не ожидает немедленного ответа, а понимает, что это "не вопрос пяти минут".
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В миреПольшаГерманияУкраинаДональд ТускФридрих Мерц
 
 
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