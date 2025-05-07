Источник: главы МИД Турции и Пакистана обсудили ситуацию вокруг Индии
Глава МИД Турции Фидан обсудил с главой МИД Пакистана ситуацию вокруг Индии
Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 7 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром, обсудил напряженность с Индией, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Там также заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям.
"Сегодня (7 мая) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром. В ходе беседы обсуждались последние события в отношениях между Пакистаном и Индией", - сообщил собеседник агентства.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. Позже, в ходе встречи с военным руководством 29 апреля премьер-министр Индии заявил, что вооруженные силы страны имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме.
В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация