Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредила о цветке, который нельзя выращивать на даче - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/tsvety-2015426869.html
Юрист предупредила о цветке, который нельзя выращивать на даче
Юрист предупредила о цветке, который нельзя выращивать на даче - РИА Новости, 07.05.2025
Юрист предупредила о цветке, который нельзя выращивать на даче
Выращивание красивого вьюнка — ипомеи трехцветной — чревато для дачников штрафом и даже уголовным делом, рассказала агентству “Прайм” кандидат юридических наук, РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:22:00+03:00
2025-05-07T03:22:00+03:00
наталья свечникова
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992947410_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_8b760f39c898d6b6868ec8926bee1a91.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Выращивание красивого вьюнка — ипомеи трехцветной — чревато для дачников штрафом и даже уголовным делом, рассказала агентству “Прайм” кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.По ее словам, с 2024 года этот цветок включен в Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, поскольку в нем есть запрещенное вещество эргин. Поэтому его выращивание подпадает под госконтроль. Если проверка обнаружит на участке более 10 вьюнов, физлица будут арестованы на 15 суток или заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей. Для юрлиц штрафы составят 300 тысяч рублей. Уголовная ответственность сроком до двух лет грозит гражданам, на чьих участках обнаружено свыше 100 вьюнов. За хранение семян ипомеи трехцветной также грозит уголовное наказание.Поэтому дачникам следует быть внимательнее не только к выбору декоративных цветов, но и к тому, что растет на участке само по себе. Сомнительные кусты лучше уничтожить, советует Свечникова.
https://ria.ru/20250501/shum-2014519900.html
https://ria.ru/20250429/moshenniki-2013961168.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992947410_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_cf4acb050bb463d1059eabb4b22c786f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наталья свечникова, рэу имени г. в. плеханова
Наталья Свечникова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Юрист предупредила о цветке, который нельзя выращивать на даче

Юрист Свечникова: выращивание некоторых цветов на даче может обернуться штрафом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина пропалывает грядку на дачном участке
Женщина пропалывает грядку на дачном участке - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Женщина пропалывает грядку на дачном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Выращивание красивого вьюнка — ипомеи трехцветной — чревато для дачников штрафом и даже уголовным делом, рассказала агентству “Прайм” кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.
По ее словам, с 2024 года этот цветок включен в Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, поскольку в нем есть запрещенное вещество эргин. Поэтому его выращивание подпадает под госконтроль.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Россиян научили, как бороться с шумными соседями по даче
1 мая, 02:20
Если проверка обнаружит на участке более 10 вьюнов, физлица будут арестованы на 15 суток или заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей. Для юрлиц штрафы составят 300 тысяч рублей. Уголовная ответственность сроком до двух лет грозит гражданам, на чьих участках обнаружено свыше 100 вьюнов. За хранение семян ипомеи трехцветной также грозит уголовное наказание.
Поэтому дачникам следует быть внимательнее не только к выбору декоративных цветов, но и к тому, что растет на участке само по себе. Сомнительные кусты лучше уничтожить, советует Свечникова.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Эксперты предупредили о мошеннических схемах на 9 мая
29 апреля, 04:21
 
Наталья СвечниковаРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала