https://ria.ru/20250507/tsvety-2015426869.html

Юрист предупредила о цветке, который нельзя выращивать на даче

Юрист предупредила о цветке, который нельзя выращивать на даче - РИА Новости, 07.05.2025

Юрист предупредила о цветке, который нельзя выращивать на даче

Выращивание красивого вьюнка — ипомеи трехцветной — чревато для дачников штрафом и даже уголовным делом, рассказала агентству “Прайм” кандидат юридических наук, РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T03:22:00+03:00

2025-05-07T03:22:00+03:00

2025-05-07T03:22:00+03:00

наталья свечникова

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Выращивание красивого вьюнка — ипомеи трехцветной — чревато для дачников штрафом и даже уголовным делом, рассказала агентству “Прайм” кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.По ее словам, с 2024 года этот цветок включен в Перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, поскольку в нем есть запрещенное вещество эргин. Поэтому его выращивание подпадает под госконтроль. Если проверка обнаружит на участке более 10 вьюнов, физлица будут арестованы на 15 суток или заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей. Для юрлиц штрафы составят 300 тысяч рублей. Уголовная ответственность сроком до двух лет грозит гражданам, на чьих участках обнаружено свыше 100 вьюнов. За хранение семян ипомеи трехцветной также грозит уголовное наказание.Поэтому дачникам следует быть внимательнее не только к выбору декоративных цветов, но и к тому, что растет на участке само по себе. Сомнительные кусты лучше уничтожить, советует Свечникова.

https://ria.ru/20250501/shum-2014519900.html

https://ria.ru/20250429/moshenniki-2013961168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья свечникова, рэу имени г. в. плеханова