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ЦАХАЛ ликвидировал главу Западной бригады ХАМАС в Ливане - РИА Новости, 07.05.2025
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12:17 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/tsahal-2015489639.html
ЦАХАЛ ликвидировал главу Западной бригады ХАМАС в Ливане
ЦАХАЛ ликвидировал главу Западной бригады ХАМАС в Ливане - РИА Новости, 07.05.2025
ЦАХАЛ ликвидировал главу Западной бригады ХАМАС в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар и ликвидировала главу Западной бригады палестинского движения ХАМАС, действовавшей на территории Ливана, сообщила в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:17:00+03:00
2025-05-07T12:17:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар и ликвидировала главу Западной бригады палестинского движения ХАМАС, действовавшей на территории Ливана, сообщила в среду пресс-служба армии. "Сегодня (в среду) ЦАХАЛ нанес удар в районе Сайда и ликвидировал террориста Халида Ахмада, который занимал пост руководителя операций Западной бригады ХАМАС в Ливане", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в последнее время Ахмад занимался поставкой оружия боевикам движения, а также ответственен за ряд атак против Государства Израиль. Ранее в среду минздрав Ливана сообщил об атаке израильского БПЛА в районе Виллат в городе Сайда на юге Ливана. В результате атаки погиб один человек. Израильские силы продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое с движением "Хезболлах" в ноябре прошлого года. Согласно договоренностям, Армия обороны Израиля должна была вывести свои подразделения к 26 января, однако этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные. Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболла" активизировала фронт на границе с Израилем в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлён до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности поступающие со стороны движения "Хезболлах".
https://ria.ru/20250506/livan-2015175124.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ЦАХАЛ ликвидировал главу Западной бригады ХАМАС в Ливане

ЦАХАЛ ликвидировал главу Западной бригады ХАМАС, действовавшей в Ливане

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара на юге Ливана
Дым на месте израильского удара на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара на юге Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар и ликвидировала главу Западной бригады палестинского движения ХАМАС, действовавшей на территории Ливана, сообщила в среду пресс-служба армии.
"Сегодня (в среду) ЦАХАЛ нанес удар в районе Сайда и ликвидировал террориста Халида Ахмада, который занимал пост руководителя операций Западной бригады ХАМАС в Ливане", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что в последнее время Ахмад занимался поставкой оружия боевикам движения, а также ответственен за ряд атак против Государства Израиль.
Ранее в среду минздрав Ливана сообщил об атаке израильского БПЛА в районе Виллат в городе Сайда на юге Ливана. В результате атаки погиб один человек.
Израильские силы продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое с движением "Хезболлах" в ноябре прошлого года. Согласно договоренностям, Армия обороны Израиля должна была вывести свои подразделения к 26 января, однако этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные.
Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболла" активизировала фронт на границе с Израилем в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлён до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности поступающие со стороны движения "Хезболлах".
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