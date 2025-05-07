ЦАХАЛ ликвидировал главу Западной бригады ХАМАС в Ливане
ЦАХАЛ ликвидировал главу Западной бригады ХАМАС, действовавшей в Ливане
© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара на юге Ливана
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара на юге Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар и ликвидировала главу Западной бригады палестинского движения ХАМАС, действовавшей на территории Ливана, сообщила в среду пресс-служба армии.
"Сегодня (в среду) ЦАХАЛ нанес удар в районе Сайда и ликвидировал террориста Халида Ахмада, который занимал пост руководителя операций Западной бригады ХАМАС в Ливане", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в последнее время Ахмад занимался поставкой оружия боевикам движения, а также ответственен за ряд атак против Государства Израиль.
Ранее в среду минздрав Ливана сообщил об атаке израильского БПЛА в районе Виллат в городе Сайда на юге Ливана. В результате атаки погиб один человек.
Израильские силы продолжают наносить удары по территории Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое с движением "Хезболлах" в ноябре прошлого года. Согласно договоренностям, Армия обороны Израиля должна была вывести свои подразделения к 26 января, однако этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные.
Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, было достигнуто после более года боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года, когда "Хезболла" активизировала фронт на границе с Израилем в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа. Впоследствии срок вывода войск был продлён до 18 февраля 2025 года. Несмотря на формальное перемирие, израильская армия регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута, заявляя, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности поступающие со стороны движения "Хезболлах".