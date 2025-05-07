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В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2025
В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, а также на подконтрольной... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:53:00+03:00
2025-05-07T21:53:00+03:00
2025-05-07T21:53:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Воздушная объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – около 21.14. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, киев, россия, запорожская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Запорожская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской области и еще 7 регионах Украины объявили воздушную тревогу