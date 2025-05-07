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В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:10 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/trevoga-2015429143.html
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2025
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:10:00+03:00
2025-05-07T04:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
черниговская область
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 20.24, 23.18 и 00.58 мск. Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве снова объявили в 04.00 мск. Сигнал тревоги также звучит в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.
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киев
украина
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киев, украина, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Черниговская область
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрохожие на улице Крещатик в Киеве, Украина
Прохожие на улице Крещатик в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Прохожие на улице Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 20.24, 23.18 и 00.58 мск.
Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве снова объявили в 04.00 мск. Сигнал тревоги также звучит в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Вчера, 23:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаЧерниговская область
 
 
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