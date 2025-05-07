https://ria.ru/20250507/trevoga-2015429143.html

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2025

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T04:10:00+03:00

2025-05-07T04:10:00+03:00

2025-05-07T04:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

украина

черниговская область

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 20.24, 23.18 и 00.58 мск. Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве снова объявили в 04.00 мск. Сигнал тревоги также звучит в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

https://ria.ru/20250506/zaporozhe-2015407246.html

киев

украина

черниговская область

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киев, украина, черниговская область