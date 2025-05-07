https://ria.ru/20250507/tramp-2015708168.html

"Центр внимания". В США уличили Трампа в зависти к России

"Центр внимания". В США уличили Трампа в зависти к России - РИА Новости, 07.05.2025

"Центр внимания". В США уличили Трампа в зависти к России

Президент США Дональд Трамп чувствует зависть к вниманию, которое уделяют празднованию в России Дня Победы, и пытается противопоставить ему что-то свое, написал РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:28:00+03:00

2025-05-07T23:28:00+03:00

2025-05-07T23:28:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

скотт риттер

мария захарова

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп чувствует зависть к вниманию, которое уделяют празднованию в России Дня Победы, и пытается противопоставить ему что-то свое, написал экс-разведчик США Скотт Риттер в соцсети X, комментируя решение Трампа объявить 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне."Трамп завидует вниманию, уделяемому празднованию Дня Победы в России 9 мая, и стремится создать конкурирующее мероприятие, которое сделало бы Соединенные Штаты центром внимания", — считает он.Комментируя военную помощь США, предоставленную СССР, Риттер указал, что победа была одержана не из-за ленд-лиза, а благодаря жертвам Красной Армии."Борьба с нацистской Германией происходила на земле Советского Союза — земле России, Украины, Белоруссии, Кавказа. От 15,9 до 17,4 миллионов мирных жителей были убиты на советской территории Германией и ее союзниками во время войны. Это немыслимые цифры. И это цифры, которые ни одна западная страна, включая Соединенные Штаты, не смогла бы выдержать в подобных условиях и победить", — отметил он.В среду Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, и призвал чтить память павших, защищавших свободу от нацизма и фашизма, а также продолжать отстаивать ее перед лицом всех угроз.Трамп также заявлял, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" в победе над фашизмом, советская армия якобы не была таким решающим фактором, как американская.Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, президент Дональд Трамп преувеличивает роль США во Второй мировой войне.СССР в годы Великой Отечественной войны, по официальным данным, потерял около 27 миллионов человек. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. США за годы войны потеряли более 400 тысяч человек.Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

https://ria.ru/20250507/podvig-2015339188.html

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в мире, сша, россия, германия, дональд трамп, скотт риттер, мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне