https://ria.ru/20250507/tramp-2015688828.html
Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая
Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая - РИА Новости, 07.05.2025
Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снимать пошлины против Китая для того, чтобы побудить Пекин к переговорам. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:00:00+03:00
2025-05-07T21:00:00+03:00
2025-05-07T21:13:00+03:00
пекин
введение трампом пошлин на импорт
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в мире
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снимать пошлины против Китая для того, чтобы побудить Пекин к переговорам."Нет", - сказал Трамп на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он отменить свои пошлины ради того, чтобы Китай сел за стол переговоров.
https://ria.ru/20250507/kitay-2015434803.html
пекин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, введение трампом пошлин на импорт, китай, сша, дональд трамп, в мире
Пекин, Введение Трампом пошлин на импорт, Китай, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая
Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с КНР ради переговоров с Пекином