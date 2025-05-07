https://ria.ru/20250507/tramp-2015688828.html

Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая

Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая - РИА Новости, 07.05.2025

Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снимать пошлины против Китая для того, чтобы побудить Пекин к переговорам. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:00:00+03:00

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пекин

введение трампом пошлин на импорт

китай

сша

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снимать пошлины против Китая для того, чтобы побудить Пекин к переговорам."Нет", - сказал Трамп на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он отменить свои пошлины ради того, чтобы Китай сел за стол переговоров.

https://ria.ru/20250507/kitay-2015434803.html

пекин

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пекин, введение трампом пошлин на импорт, китай, сша, дональд трамп, в мире