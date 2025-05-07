Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 07.05.2025 (обновлено: 21:13 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/tramp-2015688828.html
Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая
Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая - РИА Новости, 07.05.2025
Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снимать пошлины против Китая для того, чтобы побудить Пекин к переговорам. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:00:00+03:00
2025-05-07T21:13:00+03:00
пекин
введение трампом пошлин на импорт
китай
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014353722_0:99:3074:1828_1920x0_80_0_0_ac54a89613cf07358ad10ee643fd7fce.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снимать пошлины против Китая для того, чтобы побудить Пекин к переговорам."Нет", - сказал Трамп на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он отменить свои пошлины ради того, чтобы Китай сел за стол переговоров.
https://ria.ru/20250507/kitay-2015434803.html
пекин
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014353722_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd2075abed22fce445f8c4dfc2f60558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, введение трампом пошлин на импорт, китай, сша, дональд трамп, в мире
Пекин, Введение Трампом пошлин на импорт, Китай, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с Китая

Трамп заявил, что не собирается снимать пошлины с КНР ради переговоров с Пекином

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен снимать пошлины против Китая для того, чтобы побудить Пекин к переговорам.
«
"Нет", - сказал Трамп на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он отменить свои пошлины ради того, чтобы Китай сел за стол переговоров.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Китае заявил, что не будут жертвовать своей позицией ради сделки с США
Вчера, 05:39
 
ПекинВведение Трампом пошлин на импортКитайСШАДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала