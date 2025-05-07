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Трамп заявил, что Вторую мировую войну выиграли США
Трамп заявил, что Вторую мировую войну выиграли США - РИА Новости, 07.05.2025
Трамп заявил, что Вторую мировую войну выиграли США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" в победе над фашизмом, советская армия якобы не была таким решающим... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:52:00+03:00
2025-05-07T20:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" в победе над фашизмом, советская армия якобы не была таким решающим фактором, как американская.В среду Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, и призвал чтить память павших, защищавших свободу от нацизма и фашизма, а также продолжать отстаивать ее перед лицом всех угроз."У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас", - заявил Трамп в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае.По словам американского лидера, победа над фашизмом была достигнута во многом благодаря США. Как заявил Трамп, Соединенные Штаты были "доминирующей силой" во Второй мировой войне.
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сша, в мире, россия, китай, дональд трамп, вторая мировая война (1939-1945), день победы
США, В мире, Россия, Китай, Дональд Трамп, Вторая мировая война (1939-1945), День Победы
Трамп заявил, что Вторую мировую войну выиграли США
Трамп: Россия была крупным фактором, но Вторую мировую войну выиграли США