Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о большом вкладе США во Второй мировой войне - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 07.05.2025 (обновлено: 19:01 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/tramp-2015657800.html
Трамп заявил о большом вкладе США во Второй мировой войне
Трамп заявил о большом вкладе США во Второй мировой войне - РИА Новости, 07.05.2025
Трамп заявил о большом вкладе США во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:45:00+03:00
2025-05-07T19:01:00+03:00
вторая мировая война (1939-1945)
в мире
сша
перл-харбор
германия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d72751550a24bd8314bcb9d4366f4d2f.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна."Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе", — сказал он.Американский лидер напомнил, что США вступили в войну после нападения на Перл-Харбор, и более 250 тысяч американцев погибли в борьбе с нацистским режимом.Трамп назвал 8 мая 1945 года — день безоговорочной капитуляции Германии — "началом конца долгой, жестокой и кровопролитной войны" и подтвердил приверженность США политике "мира через силу".
https://ria.ru/20250507/narod-2015558136.html
сша
перл-харбор
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014352906_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_32970526b2dd8a4fee65f164a897b61c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вторая мировая война (1939-1945), в мире, сша, перл-харбор, германия, дональд трамп
Вторая мировая война (1939-1945), В мире, США, Перл-Харбор, Германия, Дональд Трамп
Трамп заявил о большом вкладе США во Второй мировой войне

Трамп заявил, что Вторая мировая война не была бы выиграна без жертв солдат США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна.
"Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе", — сказал он.
Американский лидер напомнил, что США вступили в войну после нападения на Перл-Харбор, и более 250 тысяч американцев погибли в борьбе с нацистским режимом.
Трамп назвал 8 мая 1945 года — день безоговорочной капитуляции Германии — "началом конца долгой, жестокой и кровопролитной войны" и подтвердил приверженность США политике "мира через силу".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Мадуро оценил вклад советской армии во Второй мировой войне
Вчера, 14:59
 
Вторая мировая война (1939-1945)В миреСШАПерл-ХарборГерманияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала