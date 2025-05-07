https://ria.ru/20250507/tramp-2015657800.html

Трамп заявил о большом вкладе США во Второй мировой войне

Трамп заявил о большом вкладе США во Второй мировой войне - РИА Новости, 07.05.2025

Трамп заявил о большом вкладе США во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:45:00+03:00

2025-05-07T18:45:00+03:00

2025-05-07T19:01:00+03:00

вторая мировая война (1939-1945)

в мире

сша

перл-харбор

германия

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна."Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе", — сказал он.Американский лидер напомнил, что США вступили в войну после нападения на Перл-Харбор, и более 250 тысяч американцев погибли в борьбе с нацистским режимом.Трамп назвал 8 мая 1945 года — день безоговорочной капитуляции Германии — "началом конца долгой, жестокой и кровопролитной войны" и подтвердил приверженность США политике "мира через силу".

https://ria.ru/20250507/narod-2015558136.html

сша

перл-харбор

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вторая мировая война (1939-1945), в мире, сша, перл-харбор, германия, дональд трамп