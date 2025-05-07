https://ria.ru/20250507/tramp-2015657800.html
Трамп заявил о большом вкладе США во Второй мировой войне
Трамп заявил о большом вкладе США во Второй мировой войне - РИА Новости, 07.05.2025
Трамп заявил о большом вкладе США во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:45:00+03:00
2025-05-07T18:45:00+03:00
2025-05-07T19:01:00+03:00
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что без жертв американских солдат Вторая мировая война не была бы выиграна."Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе", — сказал он.Американский лидер напомнил, что США вступили в войну после нападения на Перл-Харбор, и более 250 тысяч американцев погибли в борьбе с нацистским режимом.Трамп назвал 8 мая 1945 года — день безоговорочной капитуляции Германии — "началом конца долгой, жестокой и кровопролитной войны" и подтвердил приверженность США политике "мира через силу".
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вторая мировая война (1939-1945), в мире, сша, перл-харбор, германия, дональд трамп
Вторая мировая война (1939-1945), В мире, США, Перл-Харбор, Германия, Дональд Трамп
Трамп заявил о большом вкладе США во Второй мировой войне
Трамп заявил, что Вторая мировая война не была бы выиграна без жертв солдат США