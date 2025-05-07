https://ria.ru/20250507/tramp-2015655338.html
Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне - РИА Новости, 07.05.2025
Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп в среду подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне, и призвал чтить память павших, защищавших РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне, и призвал чтить память павших, защищавших свободу от нацизма и фашизма, а также продолжать отстаивать её перед лицом всех угроз."Сегодня наша нация с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзников над национал-социализмом и фашизмом — одной из величайших побед сил свободы в истории человечества", — говорится в документе.Трамп напомнил, что США вступили в войну после нападения на Перл-Харбор, и более 250 тысяч американцев погибли в борьбе с нацистским режимом."Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе", — подчеркнул он.Американский лидер назвал 8 мая 1945 года — день безоговорочной капитуляции Германии — "началом конца долгой, жестокой и кровопролитной войны" и подтвердил приверженность США политике "мира через силу"."Мы будем измерять наш успех не только победами в битвах, но и войнами, которые мы завершаем. Моё главное наследие — быть миротворцем", — заявил Трамп.В прокламации говорится, что американский народ "воздаёт дань памяти всем, кто погиб, и возобновляет обязательство хранить безопасность, процветание и свободу Америки и всего мира".
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дональд трамп, в мире, сша, перл-харбор, германия, день победы
Дональд Трамп, В мире, США, Перл-Харбор, Германия, День Победы
Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
Белый дом: Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днём Победы во Второй мировой войне, и призвал чтить память павших, защищавших свободу от нацизма и фашизма, а также продолжать отстаивать её перед лицом всех угроз.
"Сегодня наша нация с гордостью отмечает 80-ю годовщину победы союзников над национал-социализмом и фашизмом — одной из величайших побед сил свободы в истории человечества", — говорится в документе.
Трамп напомнил, что США вступили в войну после нападения на Перл-Харбор, и более 250 тысяч американцев погибли в борьбе с нацистским режимом.
"Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совершенно иначе", — подчеркнул он.
Американский лидер назвал 8 мая 1945 года — день безоговорочной капитуляции Германии — "началом конца долгой, жестокой и кровопролитной войны" и подтвердил приверженность США политике "мира через силу".
"Мы будем измерять наш успех не только победами в битвах, но и войнами, которые мы завершаем. Моё главное наследие — быть миротворцем", — заявил Трамп.
В прокламации говорится, что американский народ "воздаёт дань памяти всем, кто погиб, и возобновляет обязательство хранить безопасность, процветание и свободу Америки и всего мира".