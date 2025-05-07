https://ria.ru/20250507/tramp-2015495961.html

МИД Ирана назвал план Трампа переименовать Персидский залив враждебным

МИД Ирана назвал план Трампа переименовать Персидский залив враждебным - РИА Новости, 07.05.2025

МИД Ирана назвал план Трампа переименовать Персидский залив враждебным

Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:06:00+03:00

2025-05-07T12:06:00+03:00

2025-05-07T12:12:00+03:00

в мире

персидский залив

тегеран (город)

мид ирана

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников ранее сообщило, что Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским."Любой недальновидный шаг в этом связи не будет правомерными, легитимными и не будет иметь воздействия на географию, а лишь приведет к глубокому возмущению всех иранцев всех слоев населения и разных политических убеждений в Иране, США и по всему миру", - отреагировал глава МИД Ирана в соцсети X.По словам Аракчи, любые попытки изменить название Персидского залива на какое-либо другое представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Ирану.

https://ria.ru/20250507/tramp-2015430363.html

персидский залив

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, персидский залив, тегеран (город), мид ирана, дональд трамп