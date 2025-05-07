https://ria.ru/20250507/tramp-2015495961.html
МИД Ирана назвал план Трампа переименовать Персидский залив враждебным
МИД Ирана назвал план Трампа переименовать Персидский залив враждебным - РИА Новости, 07.05.2025
МИД Ирана назвал план Трампа переименовать Персидский залив враждебным
Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:06:00+03:00
2025-05-07T12:06:00+03:00
2025-05-07T12:12:00+03:00
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персидский залив
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ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников ранее сообщило, что Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским."Любой недальновидный шаг в этом связи не будет правомерными, легитимными и не будет иметь воздействия на географию, а лишь приведет к глубокому возмущению всех иранцев всех слоев населения и разных политических убеждений в Иране, США и по всему миру", - отреагировал глава МИД Ирана в соцсети X.По словам Аракчи, любые попытки изменить название Персидского залива на какое-либо другое представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Ирану.
https://ria.ru/20250507/tramp-2015430363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, персидский залив, тегеран (город), мид ирана, дональд трамп
В мире, Персидский залив, Тегеран (город), МИД Ирана, Дональд Трамп
МИД Ирана назвал план Трампа переименовать Персидский залив враждебным
МИД Ирана считает план Трампа назвать Персидский залив Арабским враждебным