Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана назвал план Трампа переименовать Персидский залив враждебным - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 07.05.2025 (обновлено: 12:12 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/tramp-2015495961.html
МИД Ирана назвал план Трампа переименовать Персидский залив враждебным
МИД Ирана назвал план Трампа переименовать Персидский залив враждебным - РИА Новости, 07.05.2025
МИД Ирана назвал план Трампа переименовать Персидский залив враждебным
Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:06:00+03:00
2025-05-07T12:12:00+03:00
в мире
персидский залив
тегеран (город)
мид ирана
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников ранее сообщило, что Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским."Любой недальновидный шаг в этом связи не будет правомерными, легитимными и не будет иметь воздействия на географию, а лишь приведет к глубокому возмущению всех иранцев всех слоев населения и разных политических убеждений в Иране, США и по всему миру", - отреагировал глава МИД Ирана в соцсети X.По словам Аракчи, любые попытки изменить название Персидского залива на какое-либо другое представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Ирану.
https://ria.ru/20250507/tramp-2015430363.html
персидский залив
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, персидский залив, тегеран (город), мид ирана, дональд трамп
В мире, Персидский залив, Тегеран (город), МИД Ирана, Дональд Трамп
МИД Ирана назвал план Трампа переименовать Персидский залив враждебным

МИД Ирана считает план Трампа назвать Персидский залив Арабским враждебным

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа переименовать Персидский залив в Арабский представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Тегерану, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников ранее сообщило, что Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским.
«
"Любой недальновидный шаг в этом связи не будет правомерными, легитимными и не будет иметь воздействия на географию, а лишь приведет к глубокому возмущению всех иранцев всех слоев населения и разных политических убеждений в Иране, США и по всему миру", - отреагировал глава МИД Ирана в соцсети X.
По словам Аракчи, любые попытки изменить название Персидского залива на какое-либо другое представляют собой политически мотивированный и враждебный шаг по отношению к Ирану.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
"Связь с Москвой": в Раде раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому
Вчера, 04:40
 
В миреПерсидский заливТегеран (город)МИД ИранаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала