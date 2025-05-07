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Захарова прокомментировала заявление Трампа о роли США во Второй мировой - РИА Новости, 07.05.2025
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09:26 07.05.2025 (обновлено: 13:36 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/tramp-2015453978.html
Захарова прокомментировала заявление Трампа о роли США во Второй мировой
Захарова прокомментировала заявление Трампа о роли США во Второй мировой - РИА Новости, 07.05.2025
Захарова прокомментировала заявление Трампа о роли США во Второй мировой
Президент Дональд Трамп преувеличивает роль США во Второй мировой войне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:26:00+03:00
2025-05-07T13:36:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент Дональд Трамп преувеличивает роль США во Второй мировой войне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Так она прокомментировала пост Трампа в соцсети Truth Social, где говорится, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах и, в частности, сделала для победы во Второй мировой намного больше, чем любая другая страна. "Меня не отпускала эта мысль: почему он так пишет о Второй мировой войне? Почему он говорит о такой роли США? Почему он гиперболизирует? Понятно, что он такой человек, политик и бизнесмен такой. Он всегда таким был, все гиперболизировал, ко всему относится с гипертрофированной эмоцией. Он это не скрывает, он на этом сделал состояние и политическую карьеру", — сказала Захарова. По мнению представителя МИД, США находятся в глубочайшем кризисе — не только экономическом и политическом, но и в нравственном. "Он нравственный, моральный, духовный. На сегодняшний момент, к сожалению, американский народ, американская нация, американское государство не знают свою собственную историю. Может быть, они хуже знают собственную историю, нежели чем географию мировую", — добавила дипломат.На прошлой неделе Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. По его словам, США победили и в Первой, и во Второй мировой, и никто не приблизился к ним "по силе, храбрости и военному мастерству".Во Второй мировой войне, развязанной Германией, Италией и Японией, принимало участие 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, погибли около 55 миллионов.СССР в годы Великой Отечественной войны, по официальным данным, потерял около 27 миллионов человек. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. США за годы войны потеряли более 400 тысяч человек.Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.
https://ria.ru/20250507/tramp-2015430363.html
https://ria.ru/20250503/pravda-2014735438.html
https://ria.ru/20250123/peskov-1995108104.html
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в мире, сша, дональд трамп, мария захарова
В мире, США, Дональд Трамп, Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявление Трампа о роли США во Второй мировой

Захарова: Трамп гиперболизирует роль США во Второй мировой войне

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент Дональд Трамп преувеличивает роль США во Второй мировой войне, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Так она прокомментировала пост Трампа в соцсети Truth Social, где говорится, что Америка внесла самый значительный вклад в победу в мировых войнах и, в частности, сделала для победы во Второй мировой намного больше, чем любая другая страна.
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"Меня не отпускала эта мысль: почему он так пишет о Второй мировой войне? Почему он говорит о такой роли США? Почему он гиперболизирует? Понятно, что он такой человек, политик и бизнесмен такой. Он всегда таким был, все гиперболизировал, ко всему относится с гипертрофированной эмоцией. Он это не скрывает, он на этом сделал состояние и политическую карьеру", — сказала Захарова.
По мнению представителя МИД, США находятся в глубочайшем кризисе — не только экономическом и политическом, но и в нравственном.
"Он нравственный, моральный, духовный. На сегодняшний момент, к сожалению, американский народ, американская нация, американское государство не знают свою собственную историю. Может быть, они хуже знают собственную историю, нежели чем географию мировую", — добавила дипломат.
На прошлой неделе Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. По его словам, США победили и в Первой, и во Второй мировой, и никто не приблизился к ним "по силе, храбрости и военному мастерству".
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Во Второй мировой войне, развязанной Германией, Италией и Японией, принимало участие 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, погибли около 55 миллионов.
СССР в годы Великой Отечественной войны, по официальным данным, потерял около 27 миллионов человек. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией. США за годы войны потеряли более 400 тысяч человек.
Москва не раз заявляла, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал Путин, Россия должна твердо отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в Великую Победу.
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