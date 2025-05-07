Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что полностью доверяет своему спецпосланнику Уиткоффу - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 07.05.2025 (обновлено: 11:07 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/tramp-2015442223.html
Трамп заявил, что полностью доверяет своему спецпосланнику Уиткоффу
Трамп заявил, что полностью доверяет своему спецпосланнику Уиткоффу - РИА Новости, 07.05.2025
Трамп заявил, что полностью доверяет своему спецпосланнику Уиткоффу
Президент США Дональд Трамп заявил, что абсолютно доверяет своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу и уверен в его способностях заключать дипломатические сделки. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:57:00+03:00
2025-05-07T11:07:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
россия
дональд трамп
стив уиткофф
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015478223_72:134:1925:1176_1920x0_80_0_0_4c067e3a48823aef0ddeca83b38f98f6.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что абсолютно доверяет своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу и уверен в его способностях заключать дипломатические сделки. "(Уиткофф - ред.) был со мной, более или менее, так или иначе, на каждом шагу... (Я - ред.) абсолютно (в нем - ред.) уверен, поддерживаю (его - ред.) и доверяю ему", - заявил Трамп, его слова приводит телеканал Fox News. Ранее Уиткофф был официально приведен к присяге на должность спецпосланника США по Ближнему Востоку, церемония прошла в Белом доме в присутствии американского президента Дональда Трампа и госсекретаря страны Марко Рубио. Во время церемонии Трамп заявил, что за последние месяцы Уиткофф сумел добиться "значительного прогресса", обеспечил освобождение десятков заложников в секторе Газа, проводил встречи с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Ирана.
https://ria.ru/20250507/stiven-2015422101.html
сша
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015478223_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_1de2d7760b9fdebe08c5c129588330da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, россия, дональд трамп, стив уиткофф, марко рубио
В мире, США, Ближний Восток, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Марко Рубио
Трамп заявил, что полностью доверяет своему спецпосланнику Уиткоффу

Трамп заявил, что уверен в способности Уиткоффа заключать дипломатические сделки

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЦеремония приведения к присяге Стива Уиткоффа на должность спецпосланника США. 6 мая 2025
Церемония приведения к присяге Стива Уиткоффа на должность спецпосланника США. 6 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Церемония приведения к присяге Стива Уиткоффа на должность спецпосланника США. 6 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что абсолютно доверяет своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу и уверен в его способностях заключать дипломатические сделки.
"(Уиткофф - ред.) был со мной, более или менее, так или иначе, на каждом шагу... (Я - ред.) абсолютно (в нем - ред.) уверен, поддерживаю (его - ред.) и доверяю ему", - заявил Трамп, его слова приводит телеканал Fox News.
Ранее Уиткофф был официально приведен к присяге на должность спецпосланника США по Ближнему Востоку, церемония прошла в Белом доме в присутствии американского президента Дональда Трампа и госсекретаря страны Марко Рубио. Во время церемонии Трамп заявил, что за последние месяцы Уиткофф сумел добиться "значительного прогресса", обеспечил освобождение десятков заложников в секторе Газа, проводил встречи с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Ирана.
Церемония приведения к присяге Стива Уиткоффа на должность спецпосланника США. 6 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Уиткоффа привели к присяге на должность спецпосланника США
Вчера, 02:06
 
В миреСШАБлижний ВостокРоссияДональд ТрампСтив УиткоффМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала