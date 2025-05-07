https://ria.ru/20250507/tramp-2015442223.html

Трамп заявил, что полностью доверяет своему спецпосланнику Уиткоффу

Трамп заявил, что полностью доверяет своему спецпосланнику Уиткоффу - РИА Новости, 07.05.2025

Трамп заявил, что полностью доверяет своему спецпосланнику Уиткоффу

Президент США Дональд Трамп заявил, что абсолютно доверяет своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу и уверен в его способностях заключать дипломатические сделки. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:57:00+03:00

2025-05-07T07:57:00+03:00

2025-05-07T11:07:00+03:00

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стив уиткофф

марко рубио

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что абсолютно доверяет своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу и уверен в его способностях заключать дипломатические сделки. "(Уиткофф - ред.) был со мной, более или менее, так или иначе, на каждом шагу... (Я - ред.) абсолютно (в нем - ред.) уверен, поддерживаю (его - ред.) и доверяю ему", - заявил Трамп, его слова приводит телеканал Fox News. Ранее Уиткофф был официально приведен к присяге на должность спецпосланника США по Ближнему Востоку, церемония прошла в Белом доме в присутствии американского президента Дональда Трампа и госсекретаря страны Марко Рубио. Во время церемонии Трамп заявил, что за последние месяцы Уиткофф сумел добиться "значительного прогресса", обеспечил освобождение десятков заложников в секторе Газа, проводил встречи с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Ирана.

https://ria.ru/20250507/stiven-2015422101.html

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в мире, сша, ближний восток, россия, дональд трамп, стив уиткофф, марко рубио