https://ria.ru/20250507/tramp-2015434283.html

СМИ: Трамп объявит, что США будут называть Персидский залив Арабским

СМИ: Трамп объявит, что США будут называть Персидский залив Арабским - РИА Новости, 07.05.2025

СМИ: Трамп объявит, что США будут называть Персидский залив Арабским

Американский президент Дональд Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T05:36:00+03:00

2025-05-07T05:36:00+03:00

2025-05-07T05:36:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников. Сразу после того, как Трамп вступил в должность президента США, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. "Трамп во время своего визита в Саудовскую Аравию на следующей неделе планирует объявить, что США теперь будут называть Персидский залив Арабским заливом", - говорится в сообщении. Прибытие американского лидера в Эр-Рияд ожидается 13 мая, а уже 14 мая может пройти сам саммит. После него Трамп отправится в Доху, а затем - в Абу-Даби. Главными вопросами в рамках поездок должны стать инвестиции, продажи оружия и сотрудничество в области искусственного интеллекта. Портал Axios со ссылкой на источники в субботу сообщал, что Трамп 14 мая может провести саммит с участием глав государств Персидского залива в ходе своего визита в Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20250506/iran-2015234051.html

https://ria.ru/20250504/ssha-2014935328.html

саудовская аравия

сша

персидский залив

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в мире, саудовская аравия, сша, персидский залив, дональд трамп