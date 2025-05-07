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СМИ: Трамп объявит, что США будут называть Персидский залив Арабским - РИА Новости, 07.05.2025
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05:36 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/tramp-2015434283.html
СМИ: Трамп объявит, что США будут называть Персидский залив Арабским
СМИ: Трамп объявит, что США будут называть Персидский залив Арабским - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ: Трамп объявит, что США будут называть Персидский залив Арабским
Американский президент Дональд Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:36:00+03:00
2025-05-07T05:36:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
персидский залив
дональд трамп
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников. Сразу после того, как Трамп вступил в должность президента США, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. "Трамп во время своего визита в Саудовскую Аравию на следующей неделе планирует объявить, что США теперь будут называть Персидский залив Арабским заливом", - говорится в сообщении. Прибытие американского лидера в Эр-Рияд ожидается 13 мая, а уже 14 мая может пройти сам саммит. После него Трамп отправится в Доху, а затем - в Абу-Даби. Главными вопросами в рамках поездок должны стать инвестиции, продажи оружия и сотрудничество в области искусственного интеллекта. Портал Axios со ссылкой на источники в субботу сообщал, что Трамп 14 мая может провести саммит с участием глав государств Персидского залива в ходе своего визита в Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20250506/iran-2015234051.html
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саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, сша, персидский залив, дональд трамп
В мире, Саудовская Аравия, США, Персидский залив, Дональд Трамп
СМИ: Трамп объявит, что США будут называть Персидский залив Арабским

AP: Трамп объявит, что США будут называть Персидский залив Арабским

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп намерен на следующей неделе в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить, что США будут называть Персидский залив Арабским, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Сразу после того, как Трамп вступил в должность президента США, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки.
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"Трамп во время своего визита в Саудовскую Аравию на следующей неделе планирует объявить, что США теперь будут называть Персидский залив Арабским заливом", - говорится в сообщении.
Прибытие американского лидера в Эр-Рияд ожидается 13 мая, а уже 14 мая может пройти сам саммит. После него Трамп отправится в Доху, а затем - в Абу-Даби. Главными вопросами в рамках поездок должны стать инвестиции, продажи оружия и сотрудничество в области искусственного интеллекта.
Портал Axios со ссылкой на источники в субботу сообщал, что Трамп 14 мая может провести саммит с участием глав государств Персидского залива в ходе своего визита в Саудовскую Аравию.
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В миреСаудовская АравияСШАПерсидский заливДональд Трамп
 
 
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