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"Связь с Москвой": в Раде раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому - РИА Новости, 07.05.2025
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04:40 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/tramp-2015430363.html
"Связь с Москвой": в Раде раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому
"Связь с Москвой": в Раде раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому - РИА Новости, 07.05.2025
"Связь с Москвой": в Раде раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому
Президент США Дональд Трамп использует Владимира Зеленского как инструмент связи с Россией в переговорном процессе, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:40:00+03:00
2025-05-07T04:40:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп использует Владимира Зеленского как инструмент связи с Россией в переговорном процессе, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Сейчас террорист (Зеленский. — Прим. Ред.) используется как инструмент связи с Москвой, а также как идеальная, запуганная марионетка для подписания документов любых, которые в будущем могут стать козырями Вашингтона в переговорах с Кремлем", — написал он.На прошлой неделе Минфин США заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250507/zelenskiy-2015424988.html
https://ria.ru/20250507/ulyanov-2015424408.html
https://ria.ru/20250507/matvienko-2015414121.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, верховная рада украины
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
"Связь с Москвой": в Раде раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому

Дмитрук: Трамп использует Зеленского как инструмент для переговоров с Москвой

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп использует Владимира Зеленского как инструмент связи с Россией в переговорном процессе, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Сейчас террорист (Зеленский. — Прим. Ред.) используется как инструмент связи с Москвой, а также как идеальная, запуганная марионетка для подписания документов любых, которые в будущем могут стать козырями Вашингтона в переговорах с Кремлем", — написал он.
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На прошлой неделе Минфин США заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.
По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.
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Вчера, 02:35
Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.
Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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