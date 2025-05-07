https://ria.ru/20250507/tramp-2015430363.html

"Связь с Москвой": в Раде раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому

"Связь с Москвой": в Раде раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому - РИА Новости, 07.05.2025

"Связь с Москвой": в Раде раскрыли, что Трамп уготовил Зеленскому

Президент США Дональд Трамп использует Владимира Зеленского как инструмент связи с Россией в переговорном процессе, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T04:40:00+03:00

2025-05-07T04:40:00+03:00

2025-05-07T04:40:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014319479_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d215fc5b5d8b838e394de8a2f85a626a.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп использует Владимира Зеленского как инструмент связи с Россией в переговорном процессе, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Сейчас террорист (Зеленский. — Прим. Ред.) используется как инструмент связи с Москвой, а также как идеальная, запуганная марионетка для подписания документов любых, которые в будущем могут стать козырями Вашингтона в переговорах с Кремлем", — написал он.На прошлой неделе Минфин США заявил, что Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах. Так, в рамках соглашения создается двусторонний инвестиционный фонд, средства которого предполагается направить на восстановление Украины. Как заявила вице-премьер Юлия Свириденко, сделка предполагает, что оба государства будут иметь равные права. Доходы инвестиционного фонда не будут распределяться в течение десяти лет.По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, соглашение Украины с США бессрочное и будет иметь преимущество перед законами республики.Подписание ресурсной сделки планировалось еще в конце февраля, но оно сорвалось из-за того, что Владимир Зеленский устроил перепалку в Овальном кабинете Белого дома. Президент Дональд Трамп отчитал главу киевского режима за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. В результате Зеленского фактически выгнали из Белого дома.Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с Россией — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

https://ria.ru/20250507/zelenskiy-2015424988.html

https://ria.ru/20250507/ulyanov-2015424408.html

https://ria.ru/20250507/matvienko-2015414121.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, верховная рада украины