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Трамп выдвинул ультиматум Ирану по ядерному оружию - РИА Новости, 07.05.2025
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00:39 07.05.2025 (обновлено: 00:40 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/tramp-2015415155.html
Трамп выдвинул ультиматум Ирану по ядерному оружию
Трамп выдвинул ультиматум Ирану по ядерному оружию - РИА Новости, 07.05.2025
Трамп выдвинул ультиматум Ирану по ядерному оружию
Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану, отметив, что у Тегерана не может быть ядерного оружия, но если он пойдет другим путем, у США не будет выбора. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T00:39:00+03:00
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в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану, отметив, что у Тегерана не может быть ядерного оружия, но если он пойдет другим путем, у США не будет выбора. "Мы хотим, чтобы это была успешная страна.... Но у них не может быть ядерного оружия. И если они решат пойти другим путем, это будет очень печально, и мы не хотели бы этого делать, но у нас нет выбора", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Кадры с ним транслировал ряд СМИ.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп выдвинул ультиматум Ирану по ядерному оружию

Трамп: или никакого ядерного оружия у Ирана, или у США не будет выбора

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану, отметив, что у Тегерана не может быть ядерного оружия, но если он пойдет другим путем, у США не будет выбора.
"Мы хотим, чтобы это была успешная страна.... Но у них не может быть ядерного оружия. И если они решат пойти другим путем, это будет очень печально, и мы не хотели бы этого делать, но у нас нет выбора", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Кадры с ним транслировал ряд СМИ.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Вчера, 12:06
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
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