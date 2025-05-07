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Трамп выдвинул ультиматум Ирану по ядерному оружию
Трамп выдвинул ультиматум Ирану по ядерному оружию - РИА Новости, 07.05.2025
Трамп выдвинул ультиматум Ирану по ядерному оружию
Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану, отметив, что у Тегерана не может быть ядерного оружия, но если он пойдет другим путем, у США не будет выбора. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T00:39:00+03:00
2025-05-07T00:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану, отметив, что у Тегерана не может быть ядерного оружия, но если он пойдет другим путем, у США не будет выбора. "Мы хотим, чтобы это была успешная страна.... Но у них не может быть ядерного оружия. И если они решат пойти другим путем, это будет очень печально, и мы не хотели бы этого делать, но у нас нет выбора", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Кадры с ним транслировал ряд СМИ.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп выдвинул ультиматум Ирану по ядерному оружию
Трамп: или никакого ядерного оружия у Ирана, или у США не будет выбора