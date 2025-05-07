https://ria.ru/20250507/tramp-2015415155.html

Трамп выдвинул ультиматум Ирану по ядерному оружию

Трамп выдвинул ультиматум Ирану по ядерному оружию - РИА Новости, 07.05.2025

Трамп выдвинул ультиматум Ирану по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану, отметив, что у Тегерана не может быть ядерного оружия, но если он пойдет другим путем, у США не будет выбора. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T00:39:00+03:00

2025-05-07T00:39:00+03:00

2025-05-07T00:40:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014701318_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_3196d2111534943db4199b0bf24f24f6.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану, отметив, что у Тегерана не может быть ядерного оружия, но если он пойдет другим путем, у США не будет выбора. "Мы хотим, чтобы это была успешная страна.... Но у них не может быть ядерного оружия. И если они решат пойти другим путем, это будет очень печально, и мы не хотели бы этого делать, но у нас нет выбора", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Кадры с ним транслировал ряд СМИ.

https://ria.ru/20250506/iran-2015234051.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп