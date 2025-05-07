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В токийском метро мужчина совершил нападение с ножом
В токийском метро мужчина совершил нападение с ножом - РИА Новости, 07.05.2025
В токийском метро мужчина совершил нападение с ножом
Мужчина совершил нападение с ножом в метро японской столицы Токио, в результате пострадала женщина, сообщает телеканал NHK со ссылкой на городскую полицию. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:16:00+03:00
2025-05-07T14:16:00+03:00
2025-05-07T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мужчина совершил нападение с ножом в метро японской столицы Токио, в результате пострадала женщина, сообщает телеканал NHK со ссылкой на городскую полицию. "Женщина получила ранения после того, как мужчина устроил поножовщину на станции метро в Токио", - говорится в материале. По словам правоохранителей, подозреваемый уже взят под стражу, ведется расследование происшествия.
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в мире, токио
В токийском метро мужчина совершил нападение с ножом
NHK: в токийском метро мужчина совершил нападение с ножом, пострадала женщина