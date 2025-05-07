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В токийском метро мужчина совершил нападение с ножом - РИА Новости, 07.05.2025
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14:16 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/tokio-2015539393.html
В токийском метро мужчина совершил нападение с ножом
В токийском метро мужчина совершил нападение с ножом - РИА Новости, 07.05.2025
В токийском метро мужчина совершил нападение с ножом
Мужчина совершил нападение с ножом в метро японской столицы Токио, в результате пострадала женщина, сообщает телеканал NHK со ссылкой на городскую полицию. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:16:00+03:00
2025-05-07T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мужчина совершил нападение с ножом в метро японской столицы Токио, в результате пострадала женщина, сообщает телеканал NHK со ссылкой на городскую полицию. "Женщина получила ранения после того, как мужчина устроил поножовщину на станции метро в Токио", - говорится в материале. По словам правоохранителей, подозреваемый уже взят под стражу, ведется расследование происшествия.
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в мире, токио
В мире, Токио
В токийском метро мужчина совершил нападение с ножом

NHK: в токийском метро мужчина совершил нападение с ножом, пострадала женщина

© Flickr / MShadesЯпонская полиция
Японская полиция - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Flickr / MShades
Японская полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мужчина совершил нападение с ножом в метро японской столицы Токио, в результате пострадала женщина, сообщает телеканал NHK со ссылкой на городскую полицию.
"Женщина получила ранения после того, как мужчина устроил поножовщину на станции метро в Токио", - говорится в материале.
По словам правоохранителей, подозреваемый уже взят под стражу, ведется расследование происшествия.
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Амстердаме произошло нападение с ножом на человека
2 мая, 11:20
 
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