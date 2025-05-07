https://ria.ru/20250507/tiraspol-2015658233.html

В Тирасполе установили мемориальную доску красноармейцу Гитлеру

В Тирасполе установили мемориальную доску красноармейцу Гитлеру - РИА Новости, 07.05.2025

В Тирасполе установили мемориальную доску красноармейцу Гитлеру

В Тирасполе установили мемориальную доску о сражавшемся с фашистами в 1941 году красноармейце-пулеметчике Тираспольского укрепрайона Семене Гитлере, сообщила в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:46:00+03:00

2025-05-07T18:46:00+03:00

2025-05-07T18:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

тирасполь

приднестровская молдавская республика

севастополь

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТИРАСПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. В Тирасполе установили мемориальную доску о сражавшемся с фашистами в 1941 году красноармейце-пулеметчике Тираспольского укрепрайона Семене Гитлере, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики. "Церемония открытия мемориальной доски прошла на взорванной долговременной огневой точке № 911 Тираспольского укрепленного района", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточнила, что в представлении к награждению медалью "За отвагу" от 19 августа 1941 года комендант Тираспольского укрепрайона полковник Григорий Коченов отметил, что "Семен Гитлер, красноармеец 73 отдельного пулеметного батальона Тираспольского укрепрайона, в одиночку, будучи раненым, находясь в окружении, восемь суток держал оборону, уничтожил при этом сотни немецко-фашистских и румынских оккупантов и после израсходования боезапаса смог отойти к своим в вверенным ему пулеметом". По данным пресс-службы, позднее в приказе о награждении фамилию красноармейца уже изменили на Гитлев. Поэтому на мемориальной доске, установленной в среду в Тирасполе, двойная фамилия - Гитлер-Гитлев. Известно, что отважный пулеметчик пал смертью храбрых при обороне Севастополя 3 июля 1942 года.

https://ria.ru/20250505/tiraspol-2015153271.html

https://ria.ru/20250416/pamyatnik-2011546407.html

тирасполь

приднестровская молдавская республика

севастополь

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тирасполь, приднестровская молдавская республика, севастополь, 80-летие победы в великой отечественной войне