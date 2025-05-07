Задержанный в Херсонской области признался, что готовил теракты
Задержанный в Херсонской области признался, что готовил теракты по заданию Киева
© РИА НовостиЗадержание украинских агентов, которые готовили теракт в Каховке
© РИА Новости
Задержание украинских агентов, которые готовили теракт в Каховке
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Один из задержанных в Херсонской области рассказал, как по заданию спецслужб Украины готовил теракты против органов власти и мирного населения, кадры с его признанием обнародовала ФСБ России.
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Еще один задержанный рассказал, что вместе со своим сыном были завербованы службой безопасности Украины и "готовили теракт против русских военных и мирного населения".
По информации ФСБ, в Херсонской области задержаны трое уроженцев Украины, которые по заданию киевских спецслужб должны были взорвать бомбу около памятника "Танк Т-34" в Каховке во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города.
Злоумышленники признались, что были завербованы еще осенью. Ранее они предпринимали попытку – неудачную – подорвать автомобиль с российскими военнослужащими, а также планировали совершить убийство с применением самодельной бомбы одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области. У задержанных изъяли бомбы с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка, и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями для дистанционного подрыва.
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