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Задержанный в Херсонской области признался, что готовил теракты - РИА Новости, 07.05.2025
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11:57 07.05.2025 (обновлено: 12:12 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/terakty-2015493221.html
Задержанный в Херсонской области признался, что готовил теракты
Задержанный в Херсонской области признался, что готовил теракты - РИА Новости, 07.05.2025
Задержанный в Херсонской области признался, что готовил теракты
Один из задержанных в Херсонской области рассказал, как по заданию спецслужб Украины готовил теракты против органов власти и мирного населения, кадры с его... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:57:00+03:00
2025-05-07T12:12:00+03:00
херсонская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Один из задержанных в Херсонской области рассказал, как по заданию спецслужб Украины готовил теракты против органов власти и мирного населения, кадры с его признанием обнародовала ФСБ России."В 2024 году я был завербован специальными службами Украины для совершения террористических актов. С помощью схрона мои кураторы передавали мне самодельные взрывные устройства, чтобы я совершал террористические акты в отношении органов власти России и мирного населения".Еще один задержанный рассказал, что вместе со своим сыном были завербованы службой безопасности Украины и "готовили теракт против русских военных и мирного населения".По информации ФСБ, в Херсонской области задержаны трое уроженцев Украины, которые по заданию киевских спецслужб должны были взорвать бомбу около памятника "Танк Т-34" в Каховке во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города.Злоумышленники признались, что были завербованы еще осенью. Ранее они предпринимали попытку – неудачную – подорвать автомобиль с российскими военнослужащими, а также планировали совершить убийство с применением самодельной бомбы одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области. У задержанных изъяли бомбы с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка, и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями для дистанционного подрыва.
https://ria.ru/20250505/terakt--2014972313.html
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
херсонская область
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херсонская область , украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Херсонская область , Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный в Херсонской области признался, что готовил теракты

Задержанный в Херсонской области признался, что готовил теракты по заданию Киева

© РИА НовостиЗадержание украинских агентов, которые готовили теракт в Каховке
Задержание украинских агентов, которые готовили теракт в Каховке - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
Задержание украинских агентов, которые готовили теракт в Каховке
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Один из задержанных в Херсонской области рассказал, как по заданию спецслужб Украины готовил теракты против органов власти и мирного населения, кадры с его признанием обнародовала ФСБ России.
"В 2024 году я был завербован специальными службами Украины для совершения террористических актов. С помощью схрона мои кураторы передавали мне самодельные взрывные устройства, чтобы я совершал террористические акты в отношении органов власти России и мирного населения".
Задержание жителя ХМАО, планировавшего устроить теракт - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего теракт
5 мая, 09:31
Еще один задержанный рассказал, что вместе со своим сыном были завербованы службой безопасности Украины и "готовили теракт против русских военных и мирного населения".
По информации ФСБ, в Херсонской области задержаны трое уроженцев Украины, которые по заданию киевских спецслужб должны были взорвать бомбу около памятника "Танк Т-34" в Каховке во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города.
Злоумышленники признались, что были завербованы еще осенью. Ранее они предпринимали попытку – неудачную – подорвать автомобиль с российскими военнослужащими, а также планировали совершить убийство с применением самодельной бомбы одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области. У задержанных изъяли бомбы с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка, и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями для дистанционного подрыва.
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Херсонская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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