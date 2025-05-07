https://ria.ru/20250507/terakty-2015493221.html

Задержанный в Херсонской области признался, что готовил теракты

Задержанный в Херсонской области признался, что готовил теракты - РИА Новости, 07.05.2025

Задержанный в Херсонской области признался, что готовил теракты

Один из задержанных в Херсонской области рассказал, как по заданию спецслужб Украины готовил теракты против органов власти и мирного населения, кадры с его... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:57:00+03:00

2025-05-07T11:57:00+03:00

2025-05-07T12:12:00+03:00

херсонская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Один из задержанных в Херсонской области рассказал, как по заданию спецслужб Украины готовил теракты против органов власти и мирного населения, кадры с его признанием обнародовала ФСБ России."В 2024 году я был завербован специальными службами Украины для совершения террористических актов. С помощью схрона мои кураторы передавали мне самодельные взрывные устройства, чтобы я совершал террористические акты в отношении органов власти России и мирного населения".Еще один задержанный рассказал, что вместе со своим сыном были завербованы службой безопасности Украины и "готовили теракт против русских военных и мирного населения".По информации ФСБ, в Херсонской области задержаны трое уроженцев Украины, которые по заданию киевских спецслужб должны были взорвать бомбу около памятника "Танк Т-34" в Каховке во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города.Злоумышленники признались, что были завербованы еще осенью. Ранее они предпринимали попытку – неудачную – подорвать автомобиль с российскими военнослужащими, а также планировали совершить убийство с применением самодельной бомбы одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области. У задержанных изъяли бомбы с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка, и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями для дистанционного подрыва.

https://ria.ru/20250505/terakt--2014972313.html

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия