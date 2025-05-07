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Житель Ставрополья получил 18 лет колонии за попытку теракта - РИА Новости, 07.05.2025
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11:28 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/terakt-2015484906.html
Житель Ставрополья получил 18 лет колонии за попытку теракта
Житель Ставрополья получил 18 лет колонии за попытку теракта - РИА Новости, 07.05.2025
Житель Ставрополья получил 18 лет колонии за попытку теракта
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Александра Богданова, собиравшегося взорвать подстанцию на оборонно-промышленном предприятии в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:28:00+03:00
2025-05-07T11:28:00+03:00
происшествия
ставропольский край
александр богданов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Александра Богданова, собиравшегося взорвать подстанцию на оборонно-промышленном предприятии в Ставропольском крае, где он работал, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, в июле 2023 года Богданов записал на видео текст своей присяги и отправил его члену запрещенного террористического украинского объединения "Азов"*. Позже он сообщил его участникам, что работает на оборонно-промышленном предприятии в Ставропольском крае, и договорился с другим участником "Азова"* устроить там взрыв газовой или трансформаторной подстанций. В сентябре Богданов купил компоненты для изготовления самодельного взрывчатого вещества и взрывного устройства и принес их домой. 5 октября его задержали. "Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом 800 тысяч рублей", - сказал представитель суда. Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в террористической организации, покушении на теракт, незаконном изготовлении взрывных устройств и покушении на это, а также перевозке взрывчатых веществ. Приговор в законную силу еще не вступил.* запрещенное террористическое объединение
https://ria.ru/20250505/terakt--2014972313.html
https://ria.ru/20250503/terakt-2014802597.html
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происшествия, ставропольский край, александр богданов
Происшествия, Ставропольский край, Александр Богданов
Житель Ставрополья получил 18 лет колонии за попытку теракта

Житель Ставрополья Богданов получил 18 лет колонии за попытку теракта

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Александра Богданова, собиравшегося взорвать подстанцию на оборонно-промышленном предприятии в Ставропольском крае, где он работал, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, в июле 2023 года Богданов записал на видео текст своей присяги и отправил его члену запрещенного террористического украинского объединения "Азов"*. Позже он сообщил его участникам, что работает на оборонно-промышленном предприятии в Ставропольском крае, и договорился с другим участником "Азова"* устроить там взрыв газовой или трансформаторной подстанций. В сентябре Богданов купил компоненты для изготовления самодельного взрывчатого вещества и взрывного устройства и принес их домой. 5 октября его задержали.
Задержание жителя ХМАО, планировавшего устроить теракт - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего теракт
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"Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом 800 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в террористической организации, покушении на теракт, незаконном изготовлении взрывных устройств и покушении на это, а также перевозке взрывчатых веществ.
Приговор в законную силу еще не вступил.
* запрещенное террористическое объединение
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Суд арестовал жительницу Дагестана, готовившую теракт
3 мая, 19:10
 
ПроисшествияСтавропольский крайАлександр Богданов
 
 
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