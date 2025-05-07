https://ria.ru/20250507/terakt-2015484906.html

Житель Ставрополья получил 18 лет колонии за попытку теракта

Житель Ставрополья получил 18 лет колонии за попытку теракта - РИА Новости, 07.05.2025

Житель Ставрополья получил 18 лет колонии за попытку теракта

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Александра Богданова, собиравшегося взорвать подстанцию на оборонно-промышленном предприятии в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:28:00+03:00

2025-05-07T11:28:00+03:00

2025-05-07T11:28:00+03:00

происшествия

ставропольский край

александр богданов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Александра Богданова, собиравшегося взорвать подстанцию на оборонно-промышленном предприятии в Ставропольском крае, где он работал, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, в июле 2023 года Богданов записал на видео текст своей присяги и отправил его члену запрещенного террористического украинского объединения "Азов"*. Позже он сообщил его участникам, что работает на оборонно-промышленном предприятии в Ставропольском крае, и договорился с другим участником "Азова"* устроить там взрыв газовой или трансформаторной подстанций. В сентябре Богданов купил компоненты для изготовления самодельного взрывчатого вещества и взрывного устройства и принес их домой. 5 октября его задержали. "Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом 800 тысяч рублей", - сказал представитель суда. Уголовное дело было возбуждено по статьям об участии в террористической организации, покушении на теракт, незаконном изготовлении взрывных устройств и покушении на это, а также перевозке взрывчатых веществ. Приговор в законную силу еще не вступил.* запрещенное террористическое объединение

https://ria.ru/20250505/terakt--2014972313.html

https://ria.ru/20250503/terakt-2014802597.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, александр богданов