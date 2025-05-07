https://ria.ru/20250507/telekanal-2015568896.html

Телеканал "Победа" покажет полную версию Парада Победы 1945 года

Телеканал "Победа" покажет полную версию Парада Победы 1945 года - РИА Новости, 07.05.2025

Телеканал "Победа" покажет полную версию Парада Победы 1945 года

Телеканал "Победа" 9 мая впервые покажет полную версию Парада Победы 1945 года в формате HD-качества, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:31:00+03:00

2025-05-07T15:31:00+03:00

2025-05-07T15:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

рсфср

ссср

игорь кириллов

анна шатилова

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Телеканал "Победа" 9 мая впервые покажет полную версию Парада Победы 1945 года в формате HD-качества, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. "Девятого мая в 19.00 (по московскому времени - ред.) зрители телеканала "Победа" (входит в "Цифровое Телесемейство") впервые увидят полную версию исторического Парада Победы 1945 года в HD-качестве. Полная хроника того дня - от утреннего движения колонн военных к Красной площади до вечернего салюта", - говорится в сообщении. Автор сценария и режиссёр телеверсии Парада Победы Дарья Хубова отметила, что во время общения с очевидцами и участниками Парада выяснилось, что в тот день в 1945 году на Красной площади работало не менее 90 кинооператоров: а это значит, что была сотня точек, с которых велась съёмка. "Мы обратились в архив кинофотодокументов и взяли в работу все, что было: монтажные срезки, по сантиметрам нарезанную плёнку, то, что считалось браком - техническим или цензурным. Если всё сложить, получилось бы 5 километров плёнки. Но она была в "россыпи". Всё это оцифровали и собирали словно гигантский пазл, по секундам восстанавливая всю логику Парада", - приводит пресс-служба слова Хубовой. Уточняется, что закадровый текст читают дикторы Центрального телевидения Советского Союза: народный артист СССР Игорь Кириллов, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и заслуженная артистка РСФСР Дина Григорьева. До этого общеизвестных версий Парада Победы было две: 20-минутная цветная и часовая чёрно-белая. Канал "Победа" восстановил события того дня покадрово в разных локациях и представил фильм, который длится два с половиной часа.

https://ria.ru/20250213/sojuzmultfilm-1999024095.html

https://ria.ru/20250505/film-2015073748.html

рсфср

ссср

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рсфср, ссср, игорь кириллов, анна шатилова, 80-летие победы в великой отечественной войне