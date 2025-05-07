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Защита обжаловала решение суда о лечении американца Татера - РИА Новости, 07.05.2025
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23:42 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/tater-2015711152.html
Защита обжаловала решение суда о лечении американца Татера
Защита обжаловала решение суда о лечении американца Татера - РИА Новости, 07.05.2025
Защита обжаловала решение суда о лечении американца Татера
В Мещанский суд Москвы поступила жалоба на решение об отправлении на принудительное лечение гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:42:00+03:00
2025-05-07T23:42:00+03:00
москва
сша
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступила жалоба на решение об отправлении на принудительное лечение гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде. Суд в середине апреля по предложению прокуратуры избрал Татеру принудительную меру медицинского характера в стационаре специализированного типа интенсивного наблюдения. В ходе слушания выяснилось, что американец психически нездоров, в этой связи его сопровождали крепко сложенный медработник и представитель органа опеки. По данным следствия, 12 августа 2024 года гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как рассказывали РИА Новости в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Позднее в суде стало известно, что в момент инцидента Татер находился в состоянии опьянения. Изначально Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, заявив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию. Вскоре Мещанский суд Москвы заключил американца под стражу уже в рамках уголовного дела. Спустя шесть месяцев его выпустили из СИЗО. В ходе одного из заседаний Татер заявил, что приехал в Россию за политическим убежищем из-за преследования спецслужбами на родине. Он также отказался от помощи представителей посольства США, подчеркнув, что больше не считает себя гражданином этой страны.
https://ria.ru/20250502/sud-2014638904.html
https://ria.ru/20250423/vudlend-2012866428.html
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москва, сша, россия, происшествия
Москва, США, Россия, Происшествия
Защита обжаловала решение суда о лечении американца Татера

Защита обжаловала решение московского суда о лечении американца Татера

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыГражданин США Джозеф Татер в Мещанском районном суде Москвы
Гражданин США Джозеф Татер в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Гражданин США Джозеф Татер в Мещанском районном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступила жалоба на решение об отправлении на принудительное лечение гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба", - рассказали в суде.
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Суд в середине апреля по предложению прокуратуры избрал Татеру принудительную меру медицинского характера в стационаре специализированного типа интенсивного наблюдения. В ходе слушания выяснилось, что американец психически нездоров, в этой связи его сопровождали крепко сложенный медработник и представитель органа опеки.
По данным следствия, 12 августа 2024 года гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Как рассказывали РИА Новости в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Позднее в суде стало известно, что в момент инцидента Татер находился в состоянии опьянения.
Изначально Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, заявив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию. Вскоре Мещанский суд Москвы заключил американца под стражу уже в рамках уголовного дела. Спустя шесть месяцев его выпустили из СИЗО.
В ходе одного из заседаний Татер заявил, что приехал в Россию за политическим убежищем из-за преследования спецслужбами на родине. Он также отказался от помощи представителей посольства США, подчеркнув, что больше не считает себя гражданином этой страны.
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