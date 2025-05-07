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В районе Тамани сбили две ракеты ВСУ - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:25 07.05.2025 (обновлено: 23:32 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/taman-2015709137.html
В районе Тамани сбили две ракеты ВСУ
В районе Тамани сбили две ракеты ВСУ - РИА Новости, 07.05.2025
В районе Тамани сбили две ракеты ВСУ
Системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ в районе кубанской станицы Тамань, незначительно повреждены 17 домов, включая многоквартирный, жильцы не пострадали, сообщил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:25:00+03:00
2025-05-07T23:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
тамань (станица)
темрюкский район
краснодарский край
вооруженные силы рф
россия
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КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ в районе кубанской станицы Тамань, незначительно повреждены 17 домов, включая многоквартирный, жильцы не пострадали, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков."В районе станицы Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ, в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал", - написал Бабенков в Telegram-канале, уточняя, что один дом многоквартирный.По его словам, специалисты зафиксировали повреждения остекления и фасадных элементов. Все обследованные дома пригодны для жилья.Гражданам, чьи дома пострадали, оказывается вся необходимая помощь, добавил глава.
https://ria.ru/20250507/ataka-2015681832.html
тамань (станица)
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вооруженные силы украины, тамань (станица), темрюкский район, краснодарский край, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Тамань (станица), Темрюкский район, Краснодарский край, Вооруженные силы РФ, Россия
В районе Тамани сбили две ракеты ВСУ

Средства ПВО сбили две украинские ракеты в районе Тамани

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки от снаряда
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ в районе кубанской станицы Тамань, незначительно повреждены 17 домов, включая многоквартирный, жильцы не пострадали, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.
"В районе станицы Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ, в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал", - написал Бабенков в Telegram-канале, уточняя, что один дом многоквартирный.
По его словам, специалисты зафиксировали повреждения остекления и фасадных элементов. Все обследованные дома пригодны для жилья.
Гражданам, чьи дома пострадали, оказывается вся необходимая помощь, добавил глава.
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