https://ria.ru/20250507/taman-2015709137.html
В районе Тамани сбили две ракеты ВСУ
В районе Тамани сбили две ракеты ВСУ - РИА Новости, 07.05.2025
В районе Тамани сбили две ракеты ВСУ
Системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ в районе кубанской станицы Тамань, незначительно повреждены 17 домов, включая многоквартирный, жильцы не пострадали, сообщил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:25:00+03:00
2025-05-07T23:25:00+03:00
2025-05-07T23:32:00+03:00
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КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ в районе кубанской станицы Тамань, незначительно повреждены 17 домов, включая многоквартирный, жильцы не пострадали, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков."В районе станицы Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ, в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал", - написал Бабенков в Telegram-канале, уточняя, что один дом многоквартирный.По его словам, специалисты зафиксировали повреждения остекления и фасадных элементов. Все обследованные дома пригодны для жилья.Гражданам, чьи дома пострадали, оказывается вся необходимая помощь, добавил глава.
https://ria.ru/20250507/ataka-2015681832.html
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В районе Тамани сбили две ракеты ВСУ
Средства ПВО сбили две украинские ракеты в районе Тамани