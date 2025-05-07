https://ria.ru/20250507/taman-2015709137.html

В районе Тамани сбили две ракеты ВСУ

В районе Тамани сбили две ракеты ВСУ - РИА Новости, 07.05.2025

В районе Тамани сбили две ракеты ВСУ

Системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ в районе кубанской станицы Тамань, незначительно повреждены 17 домов, включая многоквартирный, жильцы не пострадали, сообщил... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:25:00+03:00

2025-05-07T23:25:00+03:00

2025-05-07T23:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

тамань (станица)

темрюкский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ в районе кубанской станицы Тамань, незначительно повреждены 17 домов, включая многоквартирный, жильцы не пострадали, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков."В районе станицы Тамань системами ПВО сбиты две ракеты ВСУ, в результате чего нанесен незначительный ущерб 17 домам, никто из жильцов не пострадал", - написал Бабенков в Telegram-канале, уточняя, что один дом многоквартирный.По его словам, специалисты зафиксировали повреждения остекления и фасадных элементов. Все обследованные дома пригодны для жилья.Гражданам, чьи дома пострадали, оказывается вся необходимая помощь, добавил глава.

https://ria.ru/20250507/ataka-2015681832.html

тамань (станица)

темрюкский район

краснодарский край

россия

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вооруженные силы украины, тамань (станица), темрюкский район, краснодарский край, вооруженные силы рф, россия