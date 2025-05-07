https://ria.ru/20250507/taksi-2015471502.html
В Москве цены на такси выросли из-за нехватки свободных машин
В Москве цены на такси выросли из-за нехватки свободных машин - РИА Новости, 07.05.2025
В Москве цены на такси выросли из-за нехватки свободных машин
Цены на поездки в такси по Москве в приложении "Яндекс Go" выросли из-за нехватки свободных машин на фоне перебоев в работе интернета и связи в столице,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:39:00+03:00
2025-05-07T10:39:00+03:00
2025-05-07T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Цены на поездки в такси по Москве в приложении "Яндекс Go" выросли из-за нехватки свободных машин на фоне перебоев в работе интернета и связи в столице, передает корреспондент РИА Новости. Так, для некоторых маршрутов недоступны один или сразу несколько тарифов из-за отсутствия свободных водителей, а коэффициент повышенного спроса на поездку составляет 1,6 от начальной цены. "Когда пропадает мобильная связь, пассажиры временно не могут заказать такси или сталкиваются с тем, что поблизости нет машин – не все водители могут выйти на линию и принять заказ. Если не удается заказать такси, рекомендуем воспользоваться общественным транспортом или подождать, пока соединение восстановится", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". Там добавили, что при сбоях в работе связи могут быть временно недоступны старт и завершение аренды каршеринга и самокатов. "Специалисты службы поддержки помогут завершить аренду или пересчитать оплату, но во время сбоев им может требоваться больше времени на обработку обращений", - уточнили в "Яндексе".
https://ria.ru/20250507/moskva-2015458595.html
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общество, яндекс, москва
В Москве цены на такси выросли из-за нехватки свободных машин
В Москве цены на такси выросли на фоне перебоев в работе интернета
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Цены на поездки в такси по Москве в приложении "Яндекс Go" выросли из-за нехватки свободных машин на фоне перебоев в работе интернета и связи в столице, передает корреспондент РИА Новости.
Так, для некоторых маршрутов недоступны один или сразу несколько тарифов из-за отсутствия свободных водителей, а коэффициент повышенного спроса на поездку составляет 1,6 от начальной цены.
"Когда пропадает мобильная связь, пассажиры временно не могут заказать такси или сталкиваются с тем, что поблизости нет машин – не все водители могут выйти на линию и принять заказ. Если не удается заказать такси, рекомендуем воспользоваться общественным транспортом или подождать, пока соединение восстановится", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса
".
Там добавили, что при сбоях в работе связи могут быть временно недоступны старт и завершение аренды каршеринга и самокатов. "Специалисты службы поддержки помогут завершить аренду или пересчитать оплату, но во время сбоев им может требоваться больше времени на обработку обращений", - уточнили в "Яндексе".