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Россия и Венесуэла договорились укреплять связи в оборонной сфере
Россия и Венесуэла договорились укреплять связи в оборонной сфере - РИА Новости, 07.05.2025
Россия и Венесуэла договорились укреплять связи в оборонной сфере
Россия и Венесуэла договорились совершенствовать связи в оборонной сфере, говорится в договоре между РФ и боливарианской республикой о стратегическом... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:06:00+03:00
2025-05-07T18:06:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились совершенствовать связи в оборонной сфере, говорится в договоре между РФ и боливарианской республикой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, документ опубликован на сайте Кремля."Стороны совершенствуют связи в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности", - сказано в документе.Кроме того, согласно договору, стороны реализуют военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений, контрактов и содействуют заключению новых договоренностей.
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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро
Россия и Венесуэла договорились укреплять связи в оборонной сфере
Россия и Венесуэла договорились совершенствовать связи в оборонной сфере
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились совершенствовать связи в оборонной сфере, говорится в договоре между РФ и боливарианской республикой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, документ опубликован на сайте Кремля.
"Стороны совершенствуют связи в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности", - сказано в документе.
Кроме того, согласно договору, стороны реализуют военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений, контрактов и содействуют заключению новых договоренностей.