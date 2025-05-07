https://ria.ru/20250507/svyazi-2015640000.html

Россия и Венесуэла договорились укреплять связи в оборонной сфере

Россия и Венесуэла договорились укреплять связи в оборонной сфере - РИА Новости, 07.05.2025

Россия и Венесуэла договорились укреплять связи в оборонной сфере

Россия и Венесуэла договорились совершенствовать связи в оборонной сфере, говорится в договоре между РФ и боливарианской республикой о стратегическом... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:06:00+03:00

2025-05-07T18:06:00+03:00

2025-05-07T18:13:00+03:00

россия

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015613739_0:297:3015:1993_1920x0_80_0_0_b5595d8c5d6d0a234fd2b89995ceeec4.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились совершенствовать связи в оборонной сфере, говорится в договоре между РФ и боливарианской республикой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, документ опубликован на сайте Кремля."Стороны совершенствуют связи в сфере обороны в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности", - сказано в документе.Кроме того, согласно договору, стороны реализуют военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений, контрактов и содействуют заключению новых договоренностей.

https://ria.ru/20250507/rossija-2015641791.html

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро