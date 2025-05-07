https://ria.ru/20250507/svo-2015648032.html

Ветераны ингушского МВД приобрели автомобиль для нужд участников СВО

Ветераны ингушского МВД приобрели автомобиль для нужд участников СВО - РИА Новости, 07.05.2025

Ветераны ингушского МВД приобрели автомобиль для нужд участников СВО

Ветераны МВД по Ингушетии приобрели и передали автомобиль повышенной проходимости военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщила... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:21:00+03:00

2025-05-07T18:21:00+03:00

2025-05-07T18:21:00+03:00

надежные люди

республика ингушетия

сво

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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Ветераны МВД по Ингушетии приобрели и передали автомобиль повышенной проходимости военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщила пресс-служба министерства. "Члены Совета ветеранов органов внутренних дел Республики Ингушетия и Российского союза ветеранов Афганистана Республики Ингушетия за личные средства и при поддержке других неравнодушных граждан приобрели автомашину "УАЗ" для нужд участников СВО", - говорится в сообщении. Автомобиль передали участникам специальной военной операции со словами благодарности за их ратный труд во благо Родины, пожеланиями удачи и успехов в выполнении боевых задач. "Председатель Совета ветеранов регионального МВД полковник милиции в отставке Магомедсали Котиев отметил, что на передовой ощущается острая необходимость в любых машинах высокой проходимости и подчеркнул, что ветераны органов внутренних дел по Ингушетии продолжат всестороннюю поддержку воинов России, несущих службу в зоне СВО", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250505/svo-2015134086.html

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республика ингушетия, сво