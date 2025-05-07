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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 07.05.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:53:00+03:00
2025-05-07T14:53:00+03:00
2025-05-07T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне действия группировки до 225 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Востока" за сутки