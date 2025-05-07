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Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю

Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 07.05.2025

Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю

Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах шести населённых пунктов Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:50:00+03:00

2025-05-07T14:50:00+03:00

2025-05-07T14:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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зверево

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах шести населённых пунктов Донецкой Народной Республики, противник лишился более 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Муравка, Алексеевка, Зверево, Миролюбовка, Новосергеевка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял свыше 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и два орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зверево

донецкая народная республика

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министерство обороны рф (минобороны рф), зверево, донецкая народная республика, алексеевка, вооруженные силы украины, безопасность