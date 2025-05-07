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Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 07.05.2025 (обновлено: 14:57 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/svo-2015554012.html
Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю
Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 07.05.2025
Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах шести населённых пунктов Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:50:00+03:00
2025-05-07T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
зверево
донецкая народная республика
алексеевка
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах шести населённых пунктов Донецкой Народной Республики, противник лишился более 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Муравка, Алексеевка, Зверево, Миролюбовка, Новосергеевка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял свыше 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и два орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), зверево, донецкая народная республика, алексеевка, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Зверево, Донецкая Народная Республика, Алексеевка, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли свыше 490 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в районах шести населённых пунктов Донецкой Народной Республики, противник лишился более 490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Муравка, Алексеевка, Зверево, Миролюбовка, Новосергеевка и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял свыше 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и два орудия полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЗверевоДонецкая Народная РеспубликаАлексеевкаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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