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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 07.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:49:00+03:00
2025-05-07T14:49:00+03:00
2025-05-07T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и Ямполя Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ."ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны: ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки