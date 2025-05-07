https://ria.ru/20250507/svo-2015552803.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 07.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:49:00+03:00

2025-05-07T14:49:00+03:00

2025-05-07T14:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и Ямполя Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ."ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, безопасность