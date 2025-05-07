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Мужчину из Сочи будут судить за обман 33 дольщиков
Мужчину из Сочи будут судить за обман 33 дольщиков - РИА Новости, 07.05.2025
Мужчину из Сочи будут судить за обман 33 дольщиков
Житель Сочи предстанет перед судом за обман на 34 миллиона рублей 33 дольщиков при строительстве жилых домов, сообщили в пресс-службе городской полиции. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:58:00+03:00
2025-05-07T21:58:00+03:00
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происшествия
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СОЧИ, 7 мая - РИА Новости. Житель Сочи предстанет перед судом за обман на 34 миллиона рублей 33 дольщиков при строительстве жилых домов, сообщили в пресс-службе городской полиции. "Шестидесятишестилетний местный житель обвиняется в мошенничестве в составе организованной группы. С 2009 по 2015 год он и его четыре сообщника привлекали деньги дольщиков под строительство жилых домов в Хостинском районе, но вместо этого похитили 34 миллионов рублей у 33 потерпевших", - сообщили в Telegram-канале ведомства. Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю пресекли деятельность преступной группы, уточнили в сочинской полиции. Мужчина находился в федеральном розыске около 4 лет. Других участников группы уже приговорили к реальным срокам лишения свободы.
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происшествия, жилье, сочи, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Жилье, Сочи, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мужчину из Сочи будут судить за обман 33 дольщиков
Мужчину из Сочи будут судить за обман 33 дольщиков на 34 миллиона рублей