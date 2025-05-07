https://ria.ru/20250507/sud-2015698266.html

Мужчину из Сочи будут судить за обман 33 дольщиков

Мужчину из Сочи будут судить за обман 33 дольщиков - РИА Новости, 07.05.2025

Мужчину из Сочи будут судить за обман 33 дольщиков

Житель Сочи предстанет перед судом за обман на 34 миллиона рублей 33 дольщиков при строительстве жилых домов, сообщили в пресс-службе городской полиции. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:58:00+03:00

2025-05-07T21:58:00+03:00

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происшествия

жилье

сочи

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СОЧИ, 7 мая - РИА Новости. Житель Сочи предстанет перед судом за обман на 34 миллиона рублей 33 дольщиков при строительстве жилых домов, сообщили в пресс-службе городской полиции. "Шестидесятишестилетний местный житель обвиняется в мошенничестве в составе организованной группы. С 2009 по 2015 год он и его четыре сообщника привлекали деньги дольщиков под строительство жилых домов в Хостинском районе, но вместо этого похитили 34 миллионов рублей у 33 потерпевших", - сообщили в Telegram-канале ведомства. Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю пресекли деятельность преступной группы, уточнили в сочинской полиции. Мужчина находился в федеральном розыске около 4 лет. Других участников группы уже приговорили к реальным срокам лишения свободы.

https://ria.ru/20250507/fts-2015436439.html

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происшествия, жилье, сочи, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)