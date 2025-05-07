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Суд рассмотрит иск по снятию статуса иноагента у рэпера Влади* - РИА Новости, 07.05.2025
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21:37 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/sud-2015695242.html
Суд рассмотрит иск по снятию статуса иноагента у рэпера Влади*
Суд рассмотрит иск по снятию статуса иноагента у рэпера Влади* - РИА Новости, 07.05.2025
Суд рассмотрит иск по снятию статуса иноагента у рэпера Влади*
Замоскворецкий суд Москвы 26 мая по существу рассмотрит иск признанного иностранным агентом участника группы "Каста" рэпера Влади (Владислав Лешкевич)* к... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:37:00+03:00
2025-05-07T21:37:00+03:00
россия
москва
украина
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 26 мая по существу рассмотрит иск признанного иностранным агентом участника группы "Каста" рэпера Влади (Владислав Лешкевич)* к министерству юстиции РФ, в котором он просит снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 26 мая 2025 года", - сказал собеседник агентства. В среду в суде состоялась беседа со сторонами по данному иску. Минюст РФ внес рэпера в реестр иностранных агентов в январе 2024 года. Как отмечали в министерстве, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.* Признан иноагентом в России
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россия, москва, украина, общество
Россия, Москва, Украина, Общество
Суд рассмотрит иск по снятию статуса иноагента у рэпера Влади*

Суд рассмотрит иск по снятию статуса иноагента у рэпера Влади 26 мая

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВладислав Лишкевич*
Владислав Лишкевич* - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Владислав Лишкевич*. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 26 мая по существу рассмотрит иск признанного иностранным агентом участника группы "Каста" рэпера Влади (Владислав Лешкевич)* к министерству юстиции РФ, в котором он просит снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 26 мая 2025 года", - сказал собеседник агентства.
В среду в суде состоялась беседа со сторонами по данному иску.
Минюст РФ внес рэпера в реестр иностранных агентов в январе 2024 года.
Как отмечали в министерстве, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.
* Признан иноагентом в России
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