https://ria.ru/20250507/sud-2015695242.html

Суд рассмотрит иск по снятию статуса иноагента у рэпера Влади*

Суд рассмотрит иск по снятию статуса иноагента у рэпера Влади* - РИА Новости, 07.05.2025

Суд рассмотрит иск по снятию статуса иноагента у рэпера Влади*

Замоскворецкий суд Москвы 26 мая по существу рассмотрит иск признанного иностранным агентом участника группы "Каста" рэпера Влади (Владислав Лешкевич)* к... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:37:00+03:00

2025-05-07T21:37:00+03:00

2025-05-07T21:37:00+03:00

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москва

украина

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 26 мая по существу рассмотрит иск признанного иностранным агентом участника группы "Каста" рэпера Влади (Владислав Лешкевич)* к министерству юстиции РФ, в котором он просит снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 26 мая 2025 года", - сказал собеседник агентства. В среду в суде состоялась беседа со сторонами по данному иску. Минюст РФ внес рэпера в реестр иностранных агентов в январе 2024 года. Как отмечали в министерстве, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.* Признан иноагентом в России

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россия, москва, украина, общество